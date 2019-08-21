2019-08-21T15:37:20+03:00
В мире

Трамп и Макрон хотят позвать Россию обратно в "большую восьмерку"

А Москва ждет конкретики
Ася ХОВАНСКАЯ
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Судя по всему, взгляды Трампа и Макрона на возвращение России в Большую восьмерку совпадают.Судя по всему, взгляды Трампа и Макрона на возвращение России в Большую восьмерку совпадают.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8.

-Я думаю, что гораздо более уместно, если бы Россия была (в составе группы. - Ред.), это должна быть "большая восьмерка", потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Я считаю, что это вновь могла быть G8, и если бы кто-то выступил с таким предложением, я бы был расположен к тому, чтобы отнестись к нему очень благосклонно, - признался во Дональд Трамп на встрече с президентом Румынии в Белом доме. И добавил, что Россию исключили по настоянию Барака Обамы, которого "переиграл" Владимир Путин.

В тот же день он переговорил на эту тему с Эммануэлем Макроном. И, по данным CNN, поддержал идею французского лидера пригласить Россию на саммит в следующем году.

-Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу, - пояснил агентству Reuters дипломатический источник во Франции.

По его словам, Макрон обсудит с Трампом украинский вопрос на первой сессии саммита "семерки" в Биаррице, который стартует 24 августа.

Участники последнего саммита Большой восьмерки, июнь 2013 года, Северная Ирландия. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Участники последнего саммита Большой восьмерки, июнь 2013 года, Северная Ирландия. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

ОФИЦИАЛЬНО

- Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат, - прокомментировала новости в эфире "Говорит Москва" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Париж и Вашингтон признали, что изоляции не получилось"

- Мы не отказываемся ни от каких форматов, но возвращение к G8 - не самоцель. За время ухода России с этой площадки активное развитие получили другие многосторонние формы взаимодействия, как БРИКС и G20, где Москва играет далеко не последнюю роль. Если действительно поступит приглашение, то отталкиваться нужно от конкретной повестки обсуждения и от того, насколько будут обеспечены равные права всех сторон. Это не должно сводиться к каким-то ритуальным действиям на фоне агрессивной политики санкций стран клуба G7. Идея Трампа о возрождении G8 еще раз доказывает важную роль России на мировой арене. Шаги "семерки" по сдерживанию и изоляции ни к чему не приводят. И это признают и президент США, и президент Франции.

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

"Могли появиться позитивные подвижки по Украине"

- Что понимать сейчас под словом пригласили? Был период в 90-х, когда Россия участвовала в саммитах, не будучи членом клуба. Что касается возможных условий и уступок для нашего возвращения, то здесь я бы назвал два обстоятельства: без России невозможно решить многие политические вопросы, что стало ясно после ее ухода; на Западе появился оптимизм (пусть и очень осторожный) относительно достижения компромиссов с Москвой. Возможно, наметились позитивные подвижки по Украине после встреч Макрона с Путиным и Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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