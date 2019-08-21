2019-08-21T18:12:44+03:00
Звезды

Беременная экс-жена Ефремова услышала страшный диагноз

Ребенок актрисы родится с пороком сердца
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Медики советовали прервать беременность, но актриса отказаласьМедики советовали прервать беременность, но актриса отказаласьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Бывшая жена Никиты Ефремова спасает своего еще не рожденного сына. Будущему ребенку актрисы МХТ Яны Гладких предстоит серьезная операция на сердце.

Звезда сериала "Отличница", где она сыграла вместе с бывшим мужем Никитой Ефремовым, переживает сейчас один из самых сложных периодов. После развода с наследником знаменитой актерской династии актриса снова вышла замуж. В браке со звукооператором Иваном Ширшовы родился сын Лева. А через несколько месяцев пара узнала о том, что у них будет еще один малыш. Когда Яна пошла к врачам, то их вердикт звучал как приговор - ребенок родится с пороком сердца. Медики советовали прервать беременность, но актриса отказалась.

yanagladkihyanagladkih
Будущему ребенку актрисы МХТ Яны Гладких предстоит серьезная операция на сердце
77 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сейчас женщина находится на шестом месяце беременности. "Когда мы с Ваней узнали о диагнозе, я знала, что не буду переступать через жизнь, - цитирует ее АиФ. - У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью - выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба…".

Однако шанс на спасение мальчика есть. Сразу после родов ему нужна операция на открытом сердце. Яна надеется, что все пройдет успешно.

"Это называется «переключение». Они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", - рассказала актриса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русском
В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду
Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств
Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии
Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки
Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей
В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6
Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России
В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию