Беременная экс-жена Ефремова услышала страшный диагноз

Бывшая жена Никиты Ефремова спасает своего еще не рожденного сына. Будущему ребенку актрисы МХТ Яны Гладких предстоит серьезная операция на сердце.

Звезда сериала "Отличница", где она сыграла вместе с бывшим мужем Никитой Ефремовым, переживает сейчас один из самых сложных периодов. После развода с наследником знаменитой актерской династии актриса снова вышла замуж. В браке со звукооператором Иваном Ширшовы родился сын Лева. А через несколько месяцев пара узнала о том, что у них будет еще один малыш. Когда Яна пошла к врачам, то их вердикт звучал как приговор - ребенок родится с пороком сердца. Медики советовали прервать беременность, но актриса отказалась.

yanagladkih Будущему ребенку актрисы МХТ Яны Гладких предстоит серьезная операция на сердце

Сейчас женщина находится на шестом месяце беременности. "Когда мы с Ваней узнали о диагнозе, я знала, что не буду переступать через жизнь, - цитирует ее АиФ. - У каждого человека однажды наступает момент, когда нужно от чего-то отказаться и выбрать что-то одно. В этом и есть сложность и одновременно чудо человеческого бытия. Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью - выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба…".

Однако шанс на спасение мальчика есть. Сразу после родов ему нужна операция на открытом сердце. Яна надеется, что все пройдет успешно.

"Это называется «переключение». Они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", - рассказала актриса.