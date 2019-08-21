Научный журналист Ася Казанцева решила заработать на продаже собственных яйцеклеток

Научный журналист Ася Казанцева продает свои яйцеклетки. Соответствующая информация появилась на сайте просветительского фонда "Эволюция".

В разделе "Сорви плоды эволюции", где продаются разные просветительские товары, книги и блокноты по ценам от двух тысяч рублей, неожиданно появился лот "Яйцеклетка Аси Казацевой". Товар сопровождает пояснение: "Это не ошибка, а самый настоящий лот — яйцеклетка научной журналистки Аси Казанцевой. «Я в любом случае собираюсь их замораживать, и ничего не имею против того, чтобы половину добытого отдать тем, кто планирует заводить детей в обозримом будущем», — говорит Ася".

Стоимость своего ооцита журналистка оценила в девяносто тысяч рублей.

На сайте присутствуют и другие оригинальные лоты. За пятьдесят тысяч рублей желающий может купить "поход в бар с Михаилом Гельфандом", во время которого биоинформатик обещает ответить на все интересующие вопросы, угостить пивом за ваш счет и сделать селфи. В семьдесят тысяч рублей оценили поход в зоопарк с ведущей программы «Все как у зверей» Евгенией Тимоновой.

Необычный лот появился на сайте фонда "Эволюция"

Пока товары расходятся не очень хорошо. Самый востребованный лот "Эволюции" - черная футболка с надписью "В любой непонятной ситуации — эволюционируй!" стоимостью две тысячи рублей и проданный в количестве пять штук. Возможно, покупателей отпугивают завышенные цены на товар. Например, в магазинах книга Аси Казанцевой "Кто бы мог подумать" стоит пятьсот рублей, а на сайте просветительского фонда ее оценили уже в три тысячи. Правда, книгу украшает автограф автора, но желающих платить за него лишние 2500 пока не нашлось.

Переоценена и стоимость ооцита научной журналистки. Средняя стоимость ооцита по Москве составляет тридцать тысяч рублей. При этом к женщине, пожелавшей стать донором, выдвигаются следующие пожелания: возраст от 20 до 35 лет; минимум 1 родной ребенок; физическое и психическое здоровье; отсутствие алкогольной или наркотической зависимости.

33-летняя Ася Казанцева, как минимум, не проходит по второму пункту.

Сайт гласит, что, просветительский фонд «Эволюция» создан в 2015 году "с целью популяризации науки, научного мировоззрения и рационального мышления в России". Как этим целям способствует продажа яйцеклеток членов фонда - вопрос.

Книгу украшает автограф автора, но желающих платить за него лишние 2500 пока не нашлось

Пока на ооциты ученого не выстроилась очередь и желающих приобрести товар не нашлось. Однако не исключено, что покупка яйцеклетки Аси Казановой может стать выгодным капиталовложением. В связи с этим вспоминается работа "Дерьмо художника", выполненная в 1961 году итальянцем Мандзони.

Художник собрал собственные фекалии в 90 пронумерованных консервных баночек, подписав на баночках «100%-е натуральное дерьмо художника» и продал их по цене, равной цене золота той же массы. Текущая цена баночки составляла примерно 30 500 евро. Спустя сорок пять лет одна такая баночка была продана на "Сотбис" за 124 тысячи евро.