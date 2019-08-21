2019-08-21T18:29:51+03:00
Общество

Старцу Кириллу Павлову открыли памятную доску

Один из почитаемых людей РПЦ увековечен в Рязанской области
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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В этом году исполняется сто лет одному из самых почитаемых старцев Кириллу ПавловуВ этом году исполняется сто лет одному из самых почитаемых старцев Кириллу Павлову
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Председатель совета атаманов России Валерий Камшилов открыл сегодня памятную доску архимандриту Кириллу, одному из почитаемых старцев Русской православной церкви.

- В этом году исполняется сто лет одному из самых почитаемых старцев Кириллу Павлову. Он был духовником трех русских патриархов — Алексия Первого, Пимена и Алексия Второго. - рассказал «КП» Валерий Камшилов. - И сегодня произошло знаменательное событие в русской духовной жизни - установлена памятная мемориальная доска отцу Кириллу Павлову в городе Касимове Рязанской области, на здании техникума, где учился будущий Воин и Старец. Это сделано по моей инициативе. Благословение на это дело я получил у Патриарха Кирилла и его духовника Илия.

Старцу Кириллу Павлову открыли памятную доску

Старцу Кириллу Павлову открыли памятную доску

История жизни Ивана Павлова (имя архимандрита Кирилла в миру) очень интересна. Он родился 8 сентября 1919 года в деревенской набожной крестьянской семье.

Был призван в Красную армию в 1939 году, служил на Дальнем Востоке. Во время войны Иван Павлов обратился к вере. Он вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 года, среди развалин дома нашёл Евангелие..

Один из почитаемых людей РПЦ увековечен в Рязанской области

Один из почитаемых людей РПЦ увековечен в Рязанской области

- После войны Иван посвятил себя служению Богу. Его биографию я полностью восстановил. Моя личная жизнь с ним пересекалась. И я считаю его своим спасителем, - говорит Камшилов. - Когда я лежал в 2004 году в больнице с онкологией, он тоже там находился с сердечным приступом. Он был в тяжелом состоянии. Я к нему пришел, разговаривал с ним. От него мне передали иконку. Считаю, что он духовно меня спас от этой беды.

Старец прожил 98 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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