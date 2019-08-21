Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком

В столице Аргентины продолжается чемпионат мира по танго. Танцы - не олимпийский вид спорта, но в Южной Америке - безумно популярны подобные соревнования. Поклонники танго со всего мира каждый год съезжаются в Аргентину, чтобы посмотреть за уникальными программами спортсменов.

Красивая российская пара Кирилл Паршаков и Анна Гудыно была в числе главных претендентов на победу в дисциплине «Сценическое танго». Кирилла и Анну наверняка узнают и далёкие люди от танцевальных видов спорта. Эффектная Анна запомнилась в шоу «Танцы со звёздами». Гудыно в 2013 году работала в паре с экс-солистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным.

Кирилл и Анна вместе не только на паркете. Ранее они выступали на крупнейших международных турнирах, но в спортивной карьере пришлось сделать перерыв из-за весьма приятного события — пополнения в семье. После рождения ребенка пара отправилась на чемпионат мира с очень яркой программой, но номер в полуфинале не задался… Самое интересное, что судьи выставили ребятам оценки, с которыми они проходили в финал и должны были бороться за самые высокие места. Сами же спортсмены начали ругаться еще на виду у зрителей.

Позже выяснилось, что организаторы турнира дисквалифицировали только Кирилла, а аргентинская пресса поделилась с читателями шокирующими подробностями. Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером. Анна от обоих инициатив отказалась, а спустя некоторое время в Facebook появилось видео ребят, рассказывающих о ситуации.

Российского танцора танго дисквалифицировали за удар удар жены кулакомФото: EAST NEWS

«Вчера мы поругались из-за того, что не всё получилось так, как мы хотели. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы и неправильно их восприняли.

Мы бы хотели призвать всех профессиональных танцоров контролировать свои эмоции. Иногда это может лишить вас осуществления мечты. Надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех эмоциональных пар, и вы будете еще больше ценить и любить друг друга».

Объяснение на странице Кирилла приняли далеко не все. Феминистское движение танго опубликовало по такому случаю официальное обращение.

«Случившееся между Кириллом и Анной нельзя трактовать иначе, как жесткое поведение».

Россия даже без дисквалифицированной пары продолжает быть законодателем мод в современном танго.

21 августа, там же в Буэнос-Айресе, завершились соревнования по салонному танго. Первое место завоевал смешанная пара — Максим Герасимов и аргентинка Агустина Пьяджо. Аргентинской девушке в эти дни повезло гораздо больше, чем Гудыно. Партнер ее не бил, да и к золотым медалям привел. Третьими же стали россияне Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева.

В финале же, где должны были выступать Паршаков и Гудыно, без них за медали поборются три российские пары.