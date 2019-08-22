2019-08-22T12:59:22+03:00
Наука

Глобальное потеплление: От изменений климата страдает 98% поверхности Земли

Ученые сравнили глобальное потепление с климатическими катаклизмами прошлого. В последние 2 тысячи лет ничего подобного человечество не переживало
Юлия СМИРНОВА
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Раньше аномалии, будь то тепло или холод, касались отдельных районов, нынешний кризис затрагивает всю планету.Раньше аномалии, будь то тепло или холод, касались отдельных районов, нынешний кризис затрагивает всю планету.Фото: REUTERS
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Аномалии погоды, которые мы сейчас переживаем, действительно уникальны. Ничего подобного по масштабу в истории человечества до сих пор не было. Во всяком случае, за последние 2 тысячи лет.

Ученые из Испании, Швейцарии, США и Норвегии сравнили нынешнее глобальное потепление с тем, как менялся климат начиная со времен Древнего Рима. Причем совместили информацию из письменных источников (летописи, саги, позже научные наблюдения) с анализом природных “свидетелей”: ледяных кернов (толстенные слои льда в Антарктиде и Гренландии ученые бурят, чтобы по достать из глубины лед, образовавшийся сотни и тысячи лет назад – в нем масса интересного о составе воздуха и воды), кораллов, донных отложений, колец на деревьях. Результаты опубликованы в престижном научном журнале Nature.

Да, в очередной раз исследователи подтвердили, что был период потепления в 4 – 13 веках (его называют Средневековый климатический оптимум). Тогда в викинги без проблем плавали по Арктике, заселили Исландию с Гренландией, в Шотландии рос виноград, а на севере Руси расцвел Новгород и другие города. Вслед за ним случился Малый ледниковый период, самое холодное время за последние 2 тысячи лет (с его датировкой сложнее, но пик пришелся на 16 – 18 века).

Ничего подобного по масштабу нынешнему росту температуры на Земле в истории человечества до сих пор не было. Фото: REUTERS

Ничего подобного по масштабу нынешнему росту температуры на Земле в истории человечества до сих пор не было.Фото: REUTERS

Однако раньше аномалии, будь то тепло или холод, касались отдельных районов. Во время средневекового оптимума температура повысилась далеко на на всей Земле, а на 40% поверхности планеты. Малый ледниковый период вообще случился в разное время: в 15 веке было крайне холодно в Тихом океане, в Европе и Северной Америке самые низкие температуры зафиксированы на два столетия позже, а в других частях Земного шара и вовсе в середине 19 века.

Сейчас климат изменился на всей планете сразу. Не зря ж потепление глобальным назвали. Да, оно идет разными темпами, быстрее всего в Арктике, но наблюдается везде. Ну, если уж совсем мелочиться, то почти везде. Остались лишь 2% территории Земного шара, где рост температур пока не заметен. Находятся они в Антарктиде.

Так что нынешние неурядицы с погодой никакими солнечными циклами и прочими природными причинам не объяснить, заключают авторы. Человек виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

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