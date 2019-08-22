«Замуж я больше не выйду, но женские радости никто не отменял»: Алена Апина рассказала о любви после пятидесяти

Из своего юбилея — 23 августа артистке исполнится 55 лет - Алена Апина решила не устраивать пышных торжеств. Ни юбилейного шоу в Кремле, ни праздничных телеэфиров, ни большого застолья — свой день рожденья, который для нее лишь цифра в паспорте, певица встретит на гастролях в Челябинске. «Комсомолке» удалось поймать Апину прямо перед вылетом.

- Поздравляем вас с наступающим!

- Спасибо, но тему юбилея я не педалирую, - сразу предупредила певица. - Меня смешит вся эта ситуация. Юбилей артиста — это большой концерт, или когда о нем в программе «Время» говорят на всю страну. У меня своя история. Недавно вышла новая песня «Парашюты», сейчас заканчиваем клип - это будет мультфильм, и я в нем буду рисованной. Думаю, осенью мы его выпустим.

neapina Спасибо тебе мой дорогой Сергей Иванович! Вытащил меня на Родину! На Волгу!

- А что на личном? Новый роман для вас — вопрос времени, желания, или такой вопрос вообще не стоит?

- Вообще не стоит.

- Как же так? Вы ведь всегда говорили, что после развода и после «полтинника» жизнь не заканчивается, что женщина может любить и быть любимой...

neapina Фотограф Наталья Галич

- Так и есть. Но роман в том понимании, какой ждут от поп-звезды - о котором рассказывают в СМИ, с которым ходят по телеканалам, это просто не моя тема. А все остальное в моей жизни итак есть в большом количестве... Но это сугубо личные вещи. Конечно, если бы я замуж собиралась, тогда другое дело. Но выходить замуж я уже точно не стану. А о своих женских радостях зачем трубить на каждом углу?

- И все-таки — есть ли любовь после 50?

- Она есть и после 70. Разве она заканчивается? Просто это уже не те чувства, что были в 20, 30 лет. Вы сами удивитесь, когда с вами это произойдет.

- В честь дня рождения вы опубликовали в Инстаграм смелое фото с приоткрытой грудью - больше не боитесь нападок в Сети?

neapina Всем хороших выходных!

- Ха-ха! Раньше, после клипа «Близость», я переживала, а теперь это вызывает гомерический хохот. После этой публикации все стали писать — посмотрите, у нее сиськи разного размера, стала жертвой пластического хирурга. Так вот, своим хирургам я хочу сказать большое спасибо, к сожалению, их уже нет в живых — это мои мама и папа. Они как смогли, так и пришили мне сиськи 55 лет назад. Были бы живы родители, они бы смеялись вместе со мной. Это один из самых ярких подарков к дню рождения!

neapina Всё. О том что было дальше- завтра!

- Как вам последняя мода на нашей эстраде — всех захлестнула ностальгия по восьмидесятым. Например, Бузова в последнем клипе «Лайкер» выглядит как солистка «Комбинации». Вы видели ролик? Как думаете, получилась из нее звезда эпохи диско — могла бы она составить вам конкуренцию в те годы?

- Я тут необъективный критик, это надо смотреть со стороны. Я одно знаю — когда в рамках 80-х и 90-х продолжают видеть меня, это слегка подбешивает. Все мы развиваемся, удивляем себя и пространство вокруг. А на нас все равно вешают ярлыки тех лет. А то, что сейчас мода такая — молодцы, дерзайте. Тем более, что они все равно равняются на нас.