С Байконура стартовала ракета "Союз" с роботом Федором на борту

22 августа 2019 года в 6 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль Союз МС-14 с роботом по имени Фёдор на борту. Корабль направляется к Международной Космической Станции (МКС). И Федя, получивший перед стартом второе имя Skybot F-850, туда же.1

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/727353" frameborder="0"></iframe> Первый российский антропоморфный робот стартовал к МКС.

Известно, что заготовлены слова, с которыми робот обратится к экипажу станции при исторической встрече на орбите двух интеллектов - искусственного и естественного. Но в «Роскосмосе» держат их в секрете. Мол, ждите сюрприза после стыковки.

Пуск РН Союз-2.1а с ТПК "Союз МС-14".

На борту МКС Федя будет работать в режиме аватара - то есть, станет повторять движения оператора, роль которого исполнит космонавт Александр Скворцов. Но чем именно они займутся, опять же секрет. Поговаривали, что роботу первым делом дадут в руки огнетушитель. Чтобы имитировал тушение пожара. Но Евгений Дудоров - разработчик Фёдора из НПО «Андроидная техника» - опроверг эти слухи. Сообщил лишь о 5-6 «научных задачах», которые предстоит решить роботу на МКС. И обещал раскрыть их «тайну» после возвращения Феди на Землю. А вернётся он в том же корабле, что и стартовал.

Подробности полета робота Федора на МКС.

Кстати, Евгений Дудоров подтвердил, что роботом можно было бы управлять даже с Земли. А это в перспективе позволило бы освободить людей от посещения ближнего космоса - их заменили бы роботы, управляемые наземными операторами. Да и на Луне они бы справились. Специалисты руководили Федей, представляя будто бы он уже там - передавали управляющие сигналы с задержкой в пару секунд. Получалось. На Марсе Федям, конечно же, придётся действовать самостоятельно. Но и такое вроде бы не фантастика.

Возвращение робота на Землю намечено на 7 сентября.

Робот Федор собрался на МКС.Запланировано, что 22 августа 2019 года в космос полетит первый российский человекоподобный робот Федор.

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«Наш Федор входит в мировую пятерку лучших роботов»

В конце августа корабль «Союз МС-14» доставит на МКС робота Федора, или Skybot F-850. Это первый полет такого необычного космонавта на орбиту. Руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Сергей Хурс рассказал "Комсомольской правде", что умеет Федор и как универсальные роботы помогут осваивать другие планеты. (подробности)