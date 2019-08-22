Политологи разложили предвыборный пасьянс

Предстоящий 8 сентября всероссийский день голосования станет настоящей проверкой для всех политических сил страны. Такой вывод можно сделать из доклада «Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 г.», подготовленного экспертами Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Согласно их оценкам, серьезная битва за избирателя будет на всех уровнях: и губернаторском, и региональном парламентском. В сложившейся общественно-политической ситуации, считают эксперты, лишь единичные кандидаты могут чувствовать себя относительно спокойно.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ «РЕФЕРЕНДУМ»

В первую очередь, политологи ФоРГО обращают внимание на выборы глав в 16 субъектах РФ – Санкт-Петербурге, республиках Алтай, Башкортостан и Калмыкия, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях. Десять глав регионов и врио идут от «Единой России», шестеро баллотируются как самовыдвиженцы при поддержке единороссов, отмечается в докладе.

По мнению экспертов, во всех субъектах РФ губернаторские выборы пройдут по референдумным сценариям (фактически граждане напрямую выразят степень доверия действующим или врио глав регионов). Особенно крепкими представляются позиции Радия Хабирова (Башкирия), Александра Осипова (Забайкальский край), Романа Старовойта (Курская область) и Вадима Шумкова (Курганская область).

«Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные и возникнут реальные угрозы вторых туров отмечаются в трех регионах – Алтай, Астраханская и Вологодская области. Есть мнение, что этот список нужно дополнить Волгоградской областью», - полагают в ФоРГО. В этих регионах, отмечают они, сильны позиции оппозиционных партий и протестные настроения населения. В связи с этим, в данных регионах нельзя исключать вторых туров.

НЕБЕЗОГОВОРОЧНЫЙ ФАВОРИТ

В 13 регионах – Москве, Севастополе, республиках Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Татарстан и Тыва, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской и Тульской областях – проходят парламентские выборы. Эксперты предсказывают победу (с сохранением или даже укреплением позиций) единороссов в Кабардино-Балкарии, Крыму, Татарстане, Туве и Волгоградской области. «В перечисленных регионах отделения КПРФ, ЛДПР и СР достаточно слабые», – говорится в докладе Фонда.

После отставки с поста губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который практически открыто враждовал с руководством ЕР и сотрудничал с КПРФ и ЛДПР, эксперты также считают фаворитами избирательной гонки в регионе кандидатов в депутаты от «Единой России», поясняя, что в обновленной реальности большинство теперь точно получит ЕР.

В то же время в региональных парламентских кампаниях коммунисты относительно заметны и активны в Марий Эл и в Тульской области. Также популярность КПРФ, по мнению политологов, выросла в Карачаево-Черкессии (после скандальной попытки снять ее список с выборов, пресеченной Верховным Судом РФ). Что касается позиций ЛДПР, говорится в докладе, то в последнее время они несколько усилились в Брянской области, где в прошлом году на довыборах в Госдуму победил либерал-демократ Борис Пайкин.

НЕ ГОВОРИ «ГОП», ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ

Нелегкой видится борьба за депутатские мандаты в Хабаровском крае. Единороссы выдвинули достаточное количество сильных одномандатников (по одномандатным округам в краевое заксобрание избираются 24 депутата, по спискам – 12), плюс «заявилось некоторое количество ресурсных самовыдвиженцев, которые ситуативно оказались противниками ЕР и будут биться против «единороссов», но в случае победы скорее всего примкнут к их фракции».

Неоднозначна ситуация и на Алтае. Эксперты напоминают, что имеющие сильные позиции «Патриоты России» и «Родина» не выдвинули своих кандидатов в главы региона и готовы в принципе поддержать врио. «Конечно, сделка с ними будет означать встречное удовлетворение в виде режима наибольшего благоприятствования», - говорится в докладе.

В Иркутске, считают в ФоРГО, несмотря на все перипетии, «по итогу ЕР получит больше мандатов, чем все прочие партии». Только вот вопрос о формировании в Думе Иркутска постоянного большинства остается открытым. В любом случае, до ответа на него и другие выборные вопросы осталось меньше трех недель.