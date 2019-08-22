Криштиану Роналду признался, что готов пообедать с Лео Месси

Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оригинально высказался о своем противостоянии с аргентинцем Лионелем Месси. Довольно долго Криш и лидер "Барселоны" соперничали между собой в одном турнире - чемпионате Испании. Но даже после переезда в Италию Роналду говорит, что уважительно относится к Месси.

- У нас с Лео великолепные профессиональные отношения, потому что на протяжении 15 лет мы переживали одни и те же моменты. Мы с ним никогда не обедали вместе, но в будущем – почему нет? У меня бы не возникло с этим никаких проблем, - заявил Роналду в интервью TVI.

При этом, португалец сказал, что Месси сам ему говорили, что переезд в Италию стал неожиданностью для него:

- Со своей стороны Месси сказал, что испытал проблемы, когда я покинул Испанию, потому что у нас отличное противостояние, но такое происходит не только в футболе. У Майкла Джордана были соперники в баскетболе, Айртон Сенна и Ален Прост соперничали в Формуле-1…

Но в глубине души Роналду уверен, что выигрыш трофеев - это мотивация для дальнейшей работы:

- Все большие спортивные противостояния объединяет то, что они здоровые. У меня нет сомнений, что Месси делает меня лучше и наоборот. Когда я выигрываю трофеи, его должно это подстёгивать. То же самое для меня, когда побеждает он.

С 2008 по 2017 годы имеено Лионель Месси и Криштиану Роналду признавались лучшими футболистами мира. Пять раз почетный титул выигрывал каждый из них. Серию из этого противостояния осенью 2018 года прервал хорват Лука Модрич, выигравший звание лучшего футболиста мира впервые в карьере после того, как Хорватия стала второй на ЧМ, который был в России.