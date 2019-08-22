Национальный космический центр в Москве: Научные лаборатории, квартиры по реновации и канатка

Этой осенью на западе столицы запустят масштабный проект - строительство Национального космического центра. Открытие планируется ориентировочно в 2022 - 2024 годах.

- Поручаю Роскосмосу совместно с правительством Москвы - коллеги приходили ко мне, докладывали, хороший проект - сформировать национальный космический центр, - отметил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию в феврале этого года. - Он должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства, обеспечить проведение научных исследований и подготовку кадров.

По мнению мэра Сергея Собянина, лучшей площадкой для будущего космического центра станет завод имени Хруничева в районе Новозаводской улицы, недалеко от метро «Багратионовская» и «Фили».

Предлагаемый вариант нового устройства территории вокруг завода имени Хруничева.Фото: пресс-служба Роскосмоса

«В последние годы он находится в сложном положении, - написал Собянин на своей странице в ВКонтакте. - Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище. Открытие Национального космического центра позволит сохранить это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций «Салют», «Мир», российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон».

Сейчас специалисты проверяют конструкции старых заводских корпусов. Некоторые из них сохранят и добавят к ним новые. По проекту вместе с лабораториями и конструкторскими бюро построят еще много всего - жилье, офисный небоскреб, станции метро и дороги.

Мы узнали, каким будет новый научный квартал столицы.

ОФИСЫ ДЛЯ КОНСТРУКТОРОВ

Центр космических технологий и штаб национального центра космонавтики займут порядка 250 тысяч квадратных метров. Сюда также переедут связанные с космосом штаб-квартиры некоторых столичных компаний, институты, молодежные конструкторские бюро. Благодаря этому в разных районах города появятся около 30 гектаров свободных участков земли. К примеру, на Бережковской набережной, на улицах Щепкина и Гиляровского.

В космическом квартале также разместятся образовательный комплекс, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства. По оценке Роскосмоса, работу здесь получат дополнительно 20 тысяч человек - инженеры, конструкторы, преподаватели, аспиранты и студенты базовых кафедр опорных вузов, резиденты отраслевого технопарка.

НЕБОСКРЕБ-РАКЕТА

Фишкой научного квартала станет небоскреб с главным офисом «Роскосмоса». Окончательный вариант дизайна пока выбирают. Но уже известно, что здание будет напоминать взлетающую ракету. Внутри «корабля» поселится еще один Центр управления полетами (ЦУП). Первый по-прежнему будет работать в подмосковном Королеве.

Варианты дизайна будущего небоскреба Роскосмоса.Фото: пресс-служба Роскосмоса

Вариант дизайна будущего небоскреба Роскосмоса.Фото: пресс-служба Роскосмоса

Вариант дизайна будущего небоскреба Роскосмоса.Фото: пресс-служба Роскосмоса

Вариант дизайна будущего небоскреба Роскосмоса.Фото: пресс-служба Роскосмоса

МЕТРО, ДОРОГИ И МОСТЫ

Между корпусами космического центра и Мневниковской поймой с новой станцией Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Карамышевская» поедет канатная дорога. На воздушном маршруте длиной около 400 метров откроют две остановки. Полет будет недолгим - всего 2 минуты. В сутки канатка сможет перевозить более 10,2 тысяч пассажиров.

Новому офису Роскосмоса обеспечат удобную транспортную доступность.Фото: пресс-служба Роскосмоса

По соседству протянут два моста через Москву-реку. Автомобильный, на четыре полосы - в районе Филевский парк. Пешеходный - между строящимися в Нижних Мневниках к 2021 году станциями БКЛ «Карамышевская» и «Мневники». Не исключено, что к ним добавят еще два моста для машин.

Кроме того, Национальный космический центр соединят скоростным транспортом с подмосковным Королевым. Для этого сделают пересадки с БКЛ и МЦК на новую линию Московских центральных диаметров (МЦД-5) «Пушкино - Домодедово». Проект трассы МЦД-5 планируют разработать к середине 2020 года.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

На участке в 2 - 3 гектара построят стартовые дома для участников реновации из соседних Филей. По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, в этом районе не хватает свободных площадок для новостроек по программе. К тому же в сносимых 35 хрущевках в Филях живут, в том числе, бывшие и действующие работники завода имени Хруничева.