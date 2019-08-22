Россия и Беларусь договорились об экспорте

Экономики двух соседских стран России и Беларуси уже давно плотно и неразрывно связаны. Торговый оборот между нашими странами в прошлом году составил почти $35 млрд (прирост – более десятка процентов в год). Развивает наша страна и экспорт в союзное государство. Принято считать, что Москва с Минском торгует только нефтью и газом. Но цифры показывают: все далеко не так. С 2016 года несырьевой экспорт в Беларусь постоянно растет. Сейчас доля несырьевых товаров достигла почти 54% от всех российских поставок. Автомобили, коммуникационное оборудование, продукты питания и многое другое Россия экспортирует в Беларусь. При этом существует потенциал и для огромного числа других совместных проектов. Об этом мы поговорили с генеральным директором Российского экспортного центра Андреем Слепневым, который совершил визит в Минск. Там он встречался с представителями экономического блока правительства Беларуси и премьер-министром страны Сергеем Румасом.

- Андрей Александрович, какой была повестка вашего визита в Беларусь?

- Мы обсудили дальнейшее расширение сотрудничества с правительством Беларуси. Наша задача – реализация совместных интеграционных и экспортно-ориентированных проектов. Мы подписали соглашение о совместной реализации приоритетных проектов с российским участием в Республике. Оно нацелено на увеличение поставок российской продукции машиностроения, энергетики, ритейла и других секторов в Республику Беларусь с использованием связанного финансирования. Сейчас мы реализуем ряд значимых проектов, сотрудничая с Беларусбанком. Один из них - реконструкция Минской ТЭЦ-3. Это масштабный проект в области энергетики, финансирование которого в размере более 90 млн. долларов осуществляется при поддержке ЭКСАР и Росэксимбанка, входящих в Группу РЭЦ. Еще ряд перспективных сделок в области поставок продовольствия, продукции фармацевтической и медицинской промышленности, автомобильных комплектующих находятся в проработке. Все это говорит о хороших возможностях для сотрудничества между нашими странами.

- Были ли достигнуты какие-то другие договоренности?

- Подписан договор между РЭЦ и «Белэксимгарант» (крупнейшая в стране государственная компания-страховщик. – Ред.) о создании единой платформы перестрахования. Это хорошее подспорье для наших экспортеров, поскольку позволит снизить затраты и защитить от рисков, которые возникают в результате торговли на внешних рынках. Полагаю, что это будет способствовать росту экспорта в третьи страны, особенно той продукции, в которой есть большая доля локализации российского и белорусского производства.

- Что еще вы обсуждали с представителями правительства и деловых кругов Беларуси?

- Также речь шла о расширении сотрудничества в сфере информационных технологий (ИТ). Мы работаем над созданием совместного плана ИТ-проектов в рамках Союзного государства России и Беларуси и ЕАЭС (экономического союза отдельных стран СНГ. – Ред.). Говорили также и об участии ИТ-компаний в международной конференции, которая пройдет в конце октября в Беларуси в рамках российской бизнес-миссии. Одним словом, у России и Беларуси обширный список совместных проектов, которые принесут дополнительные доходы и в бюджеты стран, а также прибыль компаниям, ориентированным на экспорт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как РЭЦ помогает нашим производителям выходить на рынок соседнего государства

Объем поддержанного экспорта, $ млн

2016 год - 532

2017 год - 1 049

2018 год - 1 333

Количество поддержанных экспортеров

2016 год - 130

2017 год - 166

2018 год - 565

Общий объем поддержки РЭЦ экспорта в Беларусь – $5,5 млрд (данные на 01.07.2019).

Центр поддержки экспорта в Республике Беларусь:

220030, Республика Беларусь г. Минск, улица Мясникова, д.70, офис 323

+375 17 336 11 12 (доб/ext. 40-20), +375 (29) 128-80-00

Доронкевич Виктор Викторович

belarus@exportcenter.ru