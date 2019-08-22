Почему рыба в магазинах не дешевеет, несмотря на рекордный улов

Росстат подсчитал, что в стране стали есть больше рыбы и рыбных продуктов. Если сравнивать прошлый год с позапрошлым, выйдет на такая большая прибавка — всего 200 грамм.

Правда, даже эта внушительная цифра не дотягивает до недавнего исторического рекорда. В 2013-2014 годах на одного человека приходилось 22,3 килограмма рыбы и всяких консервов.

Но тут важна тенденция - потребление продукта растет уже третий год подряд.

С одной стороны, страна явно восстанавливается после кризиса 2014-2015, с другой — который год рыбаки рапортуют о рекордных уловах. Путина на Дальнем Востоке еще не завершилась, а на Камчатке уже наловили красной рыбы в два раза больше чем в прошлом года. Общий же улов в регионе перевалил за 400 тысяч тонн.

Только вот обычный покупатель в магазине каких-то изменений от рекордных уловов не заметил — рыба дорожает так же, как все остальное. Дело в том, что рыбакам выгоднее продавать ее заграницу, а не поставлять на внутренний рынок.