2019-08-22T14:38:04+03:00
Общество

Почему рыба в магазинах не дешевеет, несмотря на рекордный улов

Средний житель страны за прошлый год съел 21,7 килограмм рыбы.
Влад СМЕРТИН
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Россияне стали чаще употреблять в пищу рыбу, но прибавка незначительна и общий уровень не дотягивает до 2013-2014 годов.Россияне стали чаще употреблять в пищу рыбу, но прибавка незначительна и общий уровень не дотягивает до 2013-2014 годов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Росстат подсчитал, что в стране стали есть больше рыбы и рыбных продуктов. Если сравнивать прошлый год с позапрошлым, выйдет на такая большая прибавка — всего 200 грамм.

Правда, даже эта внушительная цифра не дотягивает до недавнего исторического рекорда. В 2013-2014 годах на одного человека приходилось 22,3 килограмма рыбы и всяких консервов.

Но тут важна тенденция - потребление продукта растет уже третий год подряд.

С одной стороны, страна явно восстанавливается после кризиса 2014-2015, с другой — который год рыбаки рапортуют о рекордных уловах. Путина на Дальнем Востоке еще не завершилась, а на Камчатке уже наловили красной рыбы в два раза больше чем в прошлом года. Общий же улов в регионе перевалил за 400 тысяч тонн.

Только вот обычный покупатель в магазине каких-то изменений от рекордных уловов не заметил — рыба дорожает так же, как все остальное. Дело в том, что рыбакам выгоднее продавать ее заграницу, а не поставлять на внутренний рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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