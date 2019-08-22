2019-08-22T15:31:17+03:00
Общество

Больше всего боятся увольнения банкиры, а меньше всего - учителя

О потере работы беспокоится каждый четвертый житель страны
Владимир НИКОЛАЕВ
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Наименее уверенно на рынке себя чувствуют представители топ-менеджмента и банковской сферы.Наименее уверенно на рынке себя чувствуют представители топ-менеджмента и банковской сферы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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24% трудящихся россиян боятся увольнения — к такому выводу пришли эксперты агентства HeadHunter. Подавляющее большинство опрошенных (69%) уверены, что в их сфере деятельности найти новую работу непросто. Противоположного мнения придерживаются только 3%.

Наименее уверенно на рынке себя чувствуют представители топ-менеджмента и банковской сферы. Ненамного лучше — журналисты и работники сферы развлечений. Иное дело — те, кто заняты в сфере продаж и консультирования, работники ресторанного и туристического бизнеса. Как выяснилось, они уверены в будущем. Практически не переживают по поводу работы и начинающие специалисты — у них вся жизнь впереди. Удивительно, но почти так же оптимистичны учителя и научные работники.

В целом же, отмечается в исследовании, которое есть в распоряжении КП, «настроения работников на российском рынке труда несколько улучшились» .

- Данные абсолютно логичны, - прокомментировал КП проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Бюджетная сфера, к которой относятся учителя и научные работники, наименее подвержена трансформациям, потому что там невысокие зарплаты. Обосновано беспокойство финансовых работников — линия на сокращение мелких банков продолжается. Что касается топ-менеджеров, то за такие позиции всегда велась жесткая борьба, так что нервозность руководителей тоже можно понять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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