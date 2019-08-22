2019-08-22T15:08:45+03:00
Общество

Проверить себя и подарить сиротам будущее: Россиян приглашают принять участие в "Тотальном ЕГЭ"

Занятия с репетиторами дают возможность сиротам со всей страны уравнять шансы при поступлении в вузы
Ольга БОРСКАЯ
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Программа "Шанс" - это занятия с репетиторами для сирот со всей страны Фото: пресс-служба Благотворительного фонда «Арифметика добра»Программа "Шанс" - это занятия с репетиторами для сирот со всей страны Фото: пресс-служба Благотворительного фонда «Арифметика добра»
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Снова сесть за парту и вспомнить важные вещи, которые учил в школе, но в суете взрослой жизни забыл. А заодно - совершить доброе дело и подарить шанс на успешное будущее сиротам из детских домов. Такую возможность россиянам дает акция «Тотальный ЕГЭ».

Она впервые пройдет 1 сентября 2019 года. Сдать единый госэкзамен по четырем предметам: физике, русскому языку, математике или обществознанию, можно будет в 18 городах России или онлайн. Очно с соблюдением всех формальностей - бланками, черными гелевыми ручками, партами - можно написать ЕГЭ в Москве, Одинцово, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Мурманске, Сургуте, Владимире, Назрани, Тольятти, Краснодаре, Владикавказе, Ярославле, Ростове, Махачкале, Воронеже, Грозном.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте. Здесь же можно найти материалы, которые помогут освежить знания и подготовиться к экзамену. А 15 сентября на сайте опубликуют результаты экзамена и имена 100-балльников.

А еще - при регистрации можно сделать благотворительный взнос в фонд "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам со всей страны. Все собранные средства пойдут на индивидуальные занятия с репетиторами, которые помогут сиротам догнать школьную программу, сдать экзамены, поступить в вуз.

Таким образом, участники акции помогут уравнять шансы сирот с "обычными" школьниками, чьи родители бросают все силы и средства, чтобы подготовить успешное будущее своего ребенка.

- На данный момент в детдомах находятся почти одни подростки. Приемных родителей, готовых забрать их в свою семью, немного. Поэтому, скорее всего, они попадут во взрослую жизнь из сиротской системы и столкнутся с проблемами, которые их никто не учил решать. Для выпускника детдома реальный шанс изменить свою жизнь - это получить хорошее образование. Но пробелы в знаниях и отсутствие веры в себя мешают сдать экзамены или даже попытаться это сделать, - говорят в "Арифметике добра".

Решить эту проблему помогает программа "Шанс". Благодаря фонду, каждый день репетиторы проводят более 200 уроков ежедневно. По статистике Министерства образования, около 17% сирот поступивших в вузы за три последних года – воспитанники "Шанса".

На финансирование этой программы и пойдут благотворительные взносы участников "Тотального ЕГЭ". Минимальная сумма - 100 рублей. При этом организаторы акции - образовательная компания MAXIMUM Education совместно с федеральной образовательной выставкой «Навигатор Поступления» - удвоят эти деньги прежде, чем перевести в фонд.

- Мы уже 6 лет занимаемся подготовкой к ЕГЭ и видим, как меняется сам экзамен: становятся более прозрачными формулировки заданий, объективнее формат оценивания. Кажется, нужно дать возможность людям попробовать самим написать ЕГЭ. Экзамен – это не лотерея, случайными результаты быть не могут, если готовиться по актуальным материалам. Мы приглашаем всех желающих прийти и попробовать свои силы, а также понять, что ждет их детей, – рассказал порталу "Открытые НКО" основатель компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.

Сайт акции "Тотальный ЕГЭ"

Сайт фонда "Арифметика добра"

ИСТОЧНИК KP.RU

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