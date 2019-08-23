Чтобы попасть на шоу Апиной, Пугачевой пришлось лететь за ней на гастроли

Свой юбилей Алена Апина встречает в разъездах с концертами, объясняя это тем, что не испытывает пафоса к цифрам в паспорте .

- Я не схожу с ума, не убиваюсь в юбилейных агониях в Кремлях и Крокусах, - с вызовом написала артистка в своем Инстаграме, выложив в честь круглой даты фото в пальто на голое тело (да еще с какими глубокими вырезами!). - Не бегаю по телеканалам с рассказами, как оно было раньше и как сейчас. Я продолжаю жить и радоваться, что в 55 мне интересно петь, любить людей, гордиться дочерью-студенткой и улыбаться отражению в зеркале. А все остальное — просто цифры, мишура и чьи-то правила.

А какие они — правила Алены Апиной? «Комсомолка» собрала малоизвестные факты из биографии певицы, которые достовернее любых слов говорят о ее принципах.

neapina Это фото сделала Наташа Галич в мае 2019. Через 3 дня наступит 23 августа и мне исполнится 55

Будь готова к трудностям:

Чтобы стать звездой, пришлось выступать в Чернобыле

Куда только не забрасывало солисток на заре карьеры «Комбинации». В 1988 году группа проехалась по деревням и весям родной Саратовской области, а следующим летом девушки пели-плясали в Чернобыле. Даже спустя три года после аварии там все еще было небезопасно, и продукты, которые ели солистки на этих «радиационных гастролях», проверяли через специальную рамку.

neapina Фотограф Наталья Галич

- Мы были жуткими дурами, - признавалась впоследствии Апина. - Нам пообещали, что после этого концерта возьмут наши песни на радио «Юность». 1989 год, нас еще никто не знает. А «Юность» всесоюзная радиостанция. Никаких сомнений не было - ехать!

К слову, в то время в опасной зоне выступали многие артисты — всего через несколько недель после трагедии там пели Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Ирина Понаровская, Александр Барыкин. И все потом жаловались на проблемы со здоровьем…

Рискуй:

Главный хит «Ксюша» записали за одну ночь

Незатейливые строчки про Ксюшу — юбочку из плюша, спетые артисткой в 1991 году, стали спусковым крючком для сольной карьеры Апиной после ухода из «Комбинации». Хит выстрелил! А ведь записали его, можно сказать, на коленке.

Алена Апина - Ксюша.Алена Апина - Ксюша, клип, 1992

- Еще в группе она мечтала работать сольно, и я специально для нее написал «Ксюшу», - рассказывал в интервью композитор и друг певицы Виталий Окороков. - Апина тогда как раз вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова, ставшего ее продюсером. Он хорошо понимал, что надо вкладывать деньги в эфиры. Помню, послушал он «Ксюшу» и сказал мне: «Так, Окороков! Никому не показывай эту песню и не говори, что она есть». В ту же ночь зарядили аранжировку. А через два дня уже был готов клип. Запись песни и съемки клипа шли одновременно. Такого я больше нигде не видел. Я просто преклоняюсь перед Иратовым, как он тогда оперативно сработал.

Популярность хита была бешеной. А Апиной «Ксюша» стала так дорога, что этим именем она назвала свою единственную и очень долгожданную дочь.

neapina Всем хороших выходных!

Пробуй новое:

Первый российский мюзикл поставила Апина

neapina Я и собачка

Еще один хит - «Узелок» певица впервые услышала у себя дома, когда к ней в гости пришел популярный поэт-песенник Михаил Танич. Алена влюбилась в песню с первой ноты.

- Я сразу сказала, что жить без нее не могу, - вспоминала потом артистка. - Танич удивился: «Да что в ней такого? Чего ты так зацепилась?». А я свое гнула: «Нет уж, давайте-ка мне эту песню!».

Вместе с «Узелком» Апиной достались еще 13 композиций — проект «Лимита» о девушке, приехавшей из глубинки в Москву. Артистка записала альбом с одноименным названием, а вскоре, зимой 1994-ого, Апина и Танич поставили необычный для того времени проект – музыкальный спектакль с участием 40 драматических актеров, давший начало российским мюзиклам. Для того времен это был очень смелый шаг, но риск оправдался. Спектакль прошел в Москве и Санкт-Петербурге с большим успехом, затем последовал тур по России и за рубежом. «Лимиту» хвалили не только музыкальные критики, но и сама Алла Борисовна.

- В марте Пугачева побывала в милом ее сердцу Санкт-Петербурге. Правда, туда ее привела не гастрольная деятельность, а… журналистская, - рассказывал в своей книге «По ступеням славы» Федор Раззаков, написавший биографии Примадонны и других знаменитостей. - Для собственного журнала «Алла» она вознамерилась написать рецензию на концерты Алены Апиной «Лимита» - в Москве побывать на этих концертах Пугачева не смогла. Кстати, песню «Узелок», которую в те дни круглосуточно крутили по ТВ и радио, Пугачева просто обожала Киркоров был с ней солидарен, но ещё больше тащился от песен Кай Метова.

neapina Знаю что сегодня совсем не оригинальна. Но.... Любимая моя женщина! С днём рождения!

Не унывай:

От первого мужа досталась фамилия, от второго - дочка

Мало кто знает, что Апина — не сценический псевдоним певицы, а фамилия ее первого мужа. С перспективным художником Валерием Апиным, который был на семь лет старше и который до сих пор преподает в саратовском художественном училище, начинающая певица познакомилась в студенчестве. Прожили они меньше года, говорят, Валерий сам ушел от жены. И после развода Алена забрала лучшее из «совместно нажитого» - фамилию, которая в сочетании с именем звучала как готовый сценический бренд.

Со вторым супругом Александром Иратовым певица прожила в браке 25 лет. Но «серебряная свадьба» не спасла от развода. Причины пара не раскрывает, но и сейчас, спустя три года, Иратов все еще обижен на бывшую жену за решение расстаться. Между тем, от продюсера у Апиной осталась главная награда — дочь Ксения, которая в этом году закончила школу. Этого ребенка певица ждала долгих 10 лет: пережила девять выкидышей, внематочную беременность, искусственное оплодотворение, «бомбежку» гормонами. Суррогатная мать стала ее последним шансом. Дочь Апиной и Иратова вынашивала женщина из провинции, научный сотрудник и мать двоих детей. За ее услуги в 1991 году звездная семья заплатила 25 тысяч долларов.

neapina Спасибо тебе мой дорогой Сергей Иванович! Вытащил меня на Родину! На Волгу!

Не бойся быть слабой:

После голого клипа понадобилась помощь «психиатра»

neapina Всё. О том что было дальше- завтра!

Когда два года назад Апина выпустила клип на песню «Близость», где снялась в нижнем белье, интернет взорвался гневными комментариями. На Апину вылили ушат грязи — мол, как можно 50-летней бабке сверкать голой задницей? Ее смелое видео обсуждали не только в Сети, но и в федеральном телеэфире. Сама певица признавалась, что такой клип сняла после развода, чтобы показать, что и в «полтинник» можно выглядеть красиво, что жизнь не заканчивается. Но бывший муж возмутился: «Я думал, ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала!».

- Я чувствовала смерть, боялась выходить на улицу и постоянно читала комментарии, - лишь недавно рассказала певица. - Помогла дочь, она стала моим психиатром - забрала телефон, а еще откровенно смеялась над нападками. Только благодаря ей я поняла, что сейчас есть такая мода — специально писать гадости и провоцировать звезд. Поэтому в следующем клипе - «Девушка Бонда» я устроила уже настоящее порно!

Алена Апина - "Близость" (видеоклип) - 2017.

КСТАТИ

Куда пропали звезды одного хита

Черникова попала в криминальные разборки, а Мон ушла из-за мужа-тирана

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