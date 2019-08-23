Чтобы избежать разоблачения научные жулики освоили «путешествия» во времени

Вольному сетевому сообществу «Диссернет» исполнилось уже 6 лет. С тех пор не уютно живется на просторах Отечества лжеученым, которые обманным путем произвели себя в кандидаты и доктора наук. Благодаря «Диссернету» множество высокопоставленных чиновников, депутатов Госдумы, губернаторов, ректоров с купленными диссертациями, были пойманы за руку и со скандалом пригвождены к позорному столбу. О том, как сегодня идет борьба за чистоту рядов, мы решили узнать у одного из основателей «Диссернета» Андрея Ростовцева.

Не надо никого сжигать на костре

- Андрей, вы говорили, что "Диссернет" готовит сухие, качественные дрова для "костра", как это делали сотрудники инквизиции в свое время. Кто и насколько часто пользовался этими дровами?

- Я бы сказал «Диссернет» постепенно приобретает иные функции, нежели просто инквизиционные. Сейчас это тренд "Сделать этичное целесообразным". То есть, не списывать, не красть чужие работы, не предлагать всякий мусор в качестве научных исследований. Сделать так, чтобы подобное поведение стало еще и выгодным. В этом плане «Диссернет» эффективный инструмент. Например, сейчас идет выдвижение в академики и членкорры РАН - кандидатов проверяют по базе «Диссернета». Постоянно идет ротация экспертных советов ВАК (Высшая аттестационная комиссия) претендентов тоже просматривают на предмет не фигурировали ли они в наших «черных списках»? Редакции научных журналов своих новых авторов тоже прогоняют через «Диссернет». То есть идет такая рутинная незаметная, но очень важная работа. Не знаю ответил ли я на ваш вопрос?

О том, как сегодня идет борьба за чистоту рядов, мы решили узнать у одного из основателей «Диссернета» Андрея РостовцеваФото: Twitter.com

- Нам было бы интересно послушать драматические истории в духе инквизиции, когда негодяя сожгли на «костре» с использованием ваших «дров».

- Таких сюжетов у нас тоже хватает, к сожалению. Не так давно общественной экзекуции был подвергнут и.о. ректора Курганского государственного университета господин Прокофьев. У него была полностью списанная диссертация, а он потом, чтобы оправдать себя, выпустил книгу, датировав ее более ранним годом. И на голубом глазу утверждал, что именно он автор напечатанного текста и это не он списал, а у него списали. Господин Прокофьев упорно доказывал свою гипотезу, но забыл в тексте книги изданной, как он утверждал 2010 годом, выкинуть фрагменты относящиеся к 2013-14 года. Это было очень забавно, поскольку тут одно из двух: либо господин Прокофьев освоил перемещение во времени, либо он банальный плагиатор. Здравый смысл возобладал, Константина Прокофьева забраковали и он уволен с поста и.о. ректора Курганского университета. Но я хочу сказать, что сравнение с инквизицией не совсем точное. Не нужно никого сжигать. Даже увольнять не надо.

- Почему?

- Во-первых, для многих клеймо позора уже само по себе достаточное наказание. Вы знаете, люди бывают разные и для многих такие коллизии очень чувствительны. Некоторое время назад за нами буквально охотились родственники одной дамы, которую ВАК лишала степени по нашему заявлению. Уговаривали забрать заявление, цепляли за руку при выходе из метро, даже деньги огромные нам переводили на счет, мы им все обратно вернули… Душераздирающая история! И я думаю, достаточно просто не допускать таких людей к каким-то тонким областям, где есть коррупционная емкость. Например к экзаменам, к диссертационным защитам. А как преподаватели пусть они читают свои лекции, некоторые очень хорошо это делают. Наше дело наведение прозрачности в этом болоте - мы всем показываем, где горячие точки, где фабрикуется эта липа.

Почему чиновники перестали делать «великие научные открытия»

- Несколько лет назад Владимир Путин уволил ряд чиновников, которые вопреки его рекомендациям избрались академиками РАН. Этот шаг охладил увлечение чиновников большой наукой?

- Вы знаете, тут президенту надо отдать должное, он занимает довольно жесткую позицию. Мы действительно видим по статистике, что чиновники перестали защищать диссертации. Вернее покупать. Это явление в их среде стало маргинальным. Не знаю, была ли на этот счет какая-то установка или подул ветер перемен… а, скорее всего, заработал инстинкт самосохранения. Так или иначе чиновники в последнее время предпочитают не баловаться «великими научными открытиями». Основными производителями «липы» стали преподаватели университетов. Но многие тоже не от хорошей жизни. Люди это делают в том числе и потому, что их заставляют публиковаться, причем очень много статей в год. Что нетипично для их профессии. Например преподаватель физкультуры в вузе тоже должен в обязательном порядке подготовить научную статью, чтобы получить доплаты к основной зарплате.

- Теперь, когда над жуликами висит угроза всенародно опозориться, к какими уловками они прибегают, чтобы придать своей халтуре видимость научной работы?

- Одну из этих уловок мы видели на примере Константина Прокофьева, это публикация лжекниги. Жулики идут в типографию и договариваются за деньги опубликовать книгу с фиктивными выходными данными, из которых следует, что она отпечатана не сейчас, а много лет назад. А потом заявляют: вы опорочили честного ученого-первооткрывателя, давайте отыграем все назад.

- А если в тексте хорошо почистить ссылки, привести в порядок хронологию, то жулика не поймать?

- Нет, следы видны. У каждого издания есть ISBN - международный стандартный номер книги. Он уникальный. В таких книгах ISBN украденный или недействительный. Если мы посмотрим в каталоге, то выяснится, что этот номер присвоен другой книжке, или книги под таким номером никогда не существовало. Кроме того, такие лжекниги размещают в библиотеку задним числом и это тоже легко отследить. Жулики идут дальше, чтобы доказать, что эта книга реальная, они договариваются с другим издателем, который издает другую лжекнижку других авторов, в которой есть ссылка на предыдущую лжекнигу. Это делается для того, чтобы утверждать: как же так - во всем мире мою книгу знают, читают и даже ссылаются на нее. И самое печальное в этом деле, что последнее решение президиума ВАК было вынесено в пользу жуликов. Они говорят: мы не следственные органы, если нам принесли книжку, допустим, 2010 года издания, мы будем этому верить. А значит, плагиата нет, потому что у него более ранний текст. Позиция президиума ВАК совершенно предательская. Они говорят мошенникам: не упускайте свой шанс оправдаться, а мы вас поддержим в этом деле! Но с этой позицией ВАК многие не согласны. Например, недоумевает президиум РАН, который решительно настроен вычистить эти авгиевы конюшни. Я думаю, это решение будет отменено.

Как один доктор наук заменил целый университет

- "Диссернету" уже шесть лет, есть результаты, которыми вы гордитесь?

- Есть количественный показатель: несколько сотен людей по нашим заявлениям лишились ученых степеней. Но для меня повод для гордости это запуск машины по отзыву научных статей из журналов. Дело в том, что помимо липовых диссертаций, есть еще бизнес по производству липовых научных статей.

- Но если статья принята для публикации в научном журнале, значит она представляет интерес?

- Ничего подобного. Это чисто коррупционная вещь, такая же, как определенные диссертационные советы, которые зарабатывают на защитах липовых диссертаций. Статьи нужны не только для защиты диссертации. Финансирование вуза очень сильно зависит от количества научных публикаций. Поэтому университеты требуют, чтобы сотрудники публиковались в журналах, которые учитываются в базах данных Scopus и Web of Science. За это платят большие премии, они значительно перекрывают величину заработной платы. Но вместо того, чтобы обеспечить научный прорыв, государство получает горы бесполезной макулатуры. Что делают жулики? Берется пакистанский или индийский журнал, который бог весть каким способом проник в Scopus и Web of Science. За 200 долларов там можно опубликовать абсолютный бред. Можно перевести на английский сказку про Колобка отослать и получить публикацию.

- Это шутка?

- Вовсе нет. Замечательный случай был в РГСУ - столичном социальном университете, где доктор медицинских наук Илья Медведев за 1 год опубликовал в одном таком индийском журнале более 150 статей из своего старого мусора! В одном номере выходило по 40 статей Медведева. Он один выполнил норму для всего университета и вывел РГСУ на лидирующие позиции по публикационной активности. За что ректор его, естественно, наградила. Мы пожаловались на этот журнал в Web of Science и они выкинули его из индексации. К сожалению, выкинули с 2019 года. Статьи Медведева 2018 года там остались и ведутся переговоры о том, чтобы задним числом выкинуть и эти статьи. И таких кейсов много тысяч за последние годы, в том числе и в российских журналах.. Так вот, мы придумали, как с этим бороться. Сейчас запущена машинка, которая автоматически рассылает письма в редакции журналов с просьбой обратить внимание на ту или иную липовую статью и удалить ее, если наши предположения о плагиате подтверждаются. За 2 года отозвано более тысячи статей в научных журналах и это действительно круто. Нигде в мире такого аналога нет.

- Это для жуликов болезненный удар?

- Во-первых, это позорное клеймо! Вы заходите в научную электронную библиотеку, а там на месте этой статьи большая врезка: статья отозвана по причине плагиата. Это бьет по репутации. А во-вторых, из библиотеки удаляются все ссылки на эту статью и у жуликов автоматически падает цитируемость - то есть снижается показатель научной продуктивности, за который им платят деньги в университете.

- У нас с самых высоких трибун регулярно звучат призывы совершить научно-технологический прорыв. Но почему первый шаг - очистить науку от прохвостов, дается с таким трудом?

- Все дело в коррупции. В диссертационном бизнесе крутятся огромные деньги, ниточки ведут от «литературных негров», которые пишут липовые диссертации, до президиума ВАК и даже выше. Сама система выстроена так, что ей выгодно самой себя воспроизводить. Взять хотя бы бизнес на липовых статьях, которыми отчитываются университеты перед государством за свою работу. Но эта практика потихоньку увядает. Если смотреть только по диссертациям, то почти половина диссертационных советов были закрыты за последние годы и возможности жуликов заметно сократились. Берем статистику защиты диссертаций - это количество в два раза сократилось: от почти 30 тысяч в год до 14-15 тысяч по прошлому году. Сейчас открылась лазейка с этими чертовыми статьями, но мы и тут управу на жуликов найдем.