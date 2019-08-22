Изменения в ЕГЭ: Китайская угроза для выпускников-2020

Разработчики ЕГЭ опубликовали перечень изменений, которые ждут выпускников уже в этом учебном году. К счастью, кардинальных нововведений немного. В основном, они касаются не содержания, а самой структуры заданий. Но с учетом того, что в престижных вузах счет идет уже не на баллы ЕГЭ, а на десятые доли — даже небольшой недобор может обернуться серьезными проблемами при поступлении. Так что разбираемся со всеми изменениями заранее!

Физика: подтягиваем электродинамику

Физика не зря считается одним из самых сложных предметов! В этом году доля высокобалльников — ребят, набравших больше 81 балла по этому предмету — составила всего 8,6 процента. А в 2020 году экзамен еще усложнят:

- В задаче по астрофизике теперь надо выбрать все верные ответы. Раньше правильных вариантов было только два, теперь может быть сколько угодно.

- Стало больше заданий, где нужно написать развернутый ответ — раньше таких задач было пять, стало шесть. Новая задачка оценивается в два первичных балла.

К слову, в прошлом году астрофизика не вызвала особых проблем у выпускников — две трети детей успешно различают звезды по описаниям и плотности, отличают красных гигантов от белых карликов. А вот с электродинамикой и квантовой физикой у школьников пока проблемы.

Физика не зря считается одним из самых сложных предметов

Иностранные языки: пекинский акцент

Самые большие изменения ждут китайский язык, который появился в формате ЕГЭ только в прошлом году. Кстати, он оказался популярен не только в соседних с Китаем регионах, но и в московских школах!

Изменения затронут письменную часть экзамена:

- В первом задании нужно будет соотнести предложенные фразы и высказывания людей на аудировании.

- В заданиях 2 и 3 нужно будет вписать правильные ответы.

- В аудировании стало больше диалогов.

- Сократился раздел «Чтение».

- В раздел письмо добавили задание на написание личного письма, которое оценивается в 8 баллов.

Самые большие изменения ждут китайский язык

Русский язык: выжать максимум из эссе

Большие перемены были в ЕГЭ по русскому языку в прошлом году — разработчики разрешили опираться в эссе на личный опыт и фильмы, вместо того, чтобы приводить цитаты из литературы. В этом году изменения не такие кардинальные: создатели экзамена уточнили критерии оценки сочинения. Теперь, чтобы набрать максимальный балл за эссе, нужно:

- Сформулировать проблему, которая содержится в исходном тексте.

- Прокомментировать ее — привести два примера для понимания этой проблемы.

- Отразить позицию автора текста по этой проблеме.

- Выразить свое собственное отношение к позиции автора по этой проблеме.

Ну и конечно, важна грамотность, связность и последовательность — это дает 16 первичных баллов из максимальных 24.

В этом году изменения не такие кардинальные

История: зубрим терминологию

Введение обязательного ЕГЭ по истории откладывается до 2020 года. А пока изменения коснулись лишь условий выставления баллов за сочинение. Теперь баллы за отсутствие фактических ошибок и связность изложения ученики получат только в том случае, если они набрали хотя бы 5 очков за содержательную часть эссе — правильно назвали исторические явления и причастных к ним личностей, вспомнили нужную терминологию и дали грамотную оценку событиям и причинно-следственным связям. При этом отсутствие фактических ошибок теперь стоит дороже — максимальный первичный балл по этому критерию вырос с 2 до 3.

Введение обязательного ЕГЭ по истории откладывается до 2020 года

Обществознание: учимся самовыражаться

В ЕГЭ по обществознанию уточнили критерии оценки двух последних заданий — развернутого плана для ответа на заданный вопрос и эссе. Аргументы и примеры в сочинении можно приводить не только из книг, но и из собственного опыта, сообщений СМИ и социологических служб. При этом ссылаться на конкретные издания и ресурсы не нужно! Более того, вовсе не обязательно приводить реальные факты — можно попробовать смоделировать ту или иную ситуацию. В общем, полная свобода самовыражения.

География: вернем Лиссабон на историческую родину

С географией у выпускников все не так плохо — большинство ребят умеют определять географические координаты по карте и могут найти азимут. А самые типичные ошибки связаны с невнимательностью, например, когда в вопросе требуется указать регион или субъект РФ, а дети пишут в ответе страну. Но есть и откровенные заблуждения — например, 15 процентов выпускников перепутали столицу Португалии Лиссабон со столицей Аргентины Буэнос-Айресом.

С географией у выпускников все не так плохо

Изменения в ЕГЭ по географии в этом году будут, но незначительные. Разработчики уточнили критерии оценки заданий на работу с таблицами и с координатами.

По математике, химии, биологии, информатике, литературе, и иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский языки) изменений в этом году нет.