Ученые выяснили, под какую музыку нужно идти на мозговой штурм

БАХА ПРИРАВНЯЛИ К МЕТАЛЛИКЕ

Какую бы музыку вы ни слушали - Баха, Битлз, Элвиса Пресли или Металлику - ее влияние на работу вашего мозга будет зависеть… почти исключительно от ваших индивидуальных предпочтений. «Практически всегда ваши любимые мелодии повышают активность определенных участков головного мозга», - к такому выводу пришел нейрорадиолог Джонатан Брудетт из Медицинского центра «Уэйк форест» (Северная Каролина, США). Реакция мозга на что-то приятное отличается от реакции на менее привлекательное.

Чтобы изучить, как любимая музыка воздействует на связь между различными частями мозга, доктор Брудетт с группой ученых использовали методику функционального магнитного резонанса. Этот метод показывает, как меняется активность мозга при изменении кровотока. Сканирование проводили 21 участнику. Во время исследования им давали прослушать сначала любимую, а потом нелюбимую музыку. Предлагалось выбрать из пяти жанров: классическая музыка, кантри, рэп, рок и китайская опера. Исследование заканчивали прослушиванием самой любимой песни или мелодии.

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ, ТО И ПОДЕЙСТВУЕТ

Результаты исследования показали: решающее влияние на деятельность мозга оказывают предпочтения слушателей, а не стиль музыки. И в первую очередь воздействие музыки проявляется в изменении характера связи между областями мозга, отвечающими за мышление, эмпатию (то есть способность к сочувствию, сопереживанию) и самосознание. Связь ослабевала, когда участники слушали музыку, которая им не нравится. И, наоборот, связь укреплялась при прослушивании более приятных мелодий. Наиболее прочной связь становилась, когда звучала самая любимая песня или произведение участника эксперимента.

Исследователи также заметили, что любимая музыка укрепляет связь между частями мозга, ответственными за слух, память и эмоциональное состояние. И тут на результаты исследований опять же не влияли индивидуальность музыкальных предпочтений и разнообразие жанров. То есть главное, чтобы музыка нравилась. Для кого-то это будет Бетховен, а для кого-то Эминем. При этом и те, и другие будут испытывать одинаковое эмоциональное и психологическое состояние.

«В некоторых случаях с определенной мелодией связаны какие-то воспоминания или эмоции, - отмечает доктор Брудетт. – Такие ассоциации активируют еще больше частей мозга».

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОЗГ ДИРИЖЕРА

В другом исследовании доктор Брудетт и его коллеги из Школы медицины и Университета Северной Каролины-Гринсборо обнаружили, что мозг дирижеров значительно отличается от мозга обычных людей. Люди с музыкальным образованием лучше одновременно воспринимают звуковые и зрительные сигналы. У обычных людей активность части мозга, отвечающей за зрение, при прослушивании музыки снижается.

Доктор Брудетт считает эту находку удивительной. К сожалению, на сегодняшний день известны далеко не все возможности воздействия музыки на человека. В Германии, например, музыкотерапия является важной частью реабилитации больных после инсульта, операций на головном мозге и черепно-мозговых травм. «Музыка восстанавливает нейропластичность мозга, связи, которые были утрачены вследствие травмы», - отмечает доктор Брудетт.

НУ, ЗА КРЕАТИВ

Авторы еще одной научной работы (опубликована в авторитетном международном журнале PLOS ONE) выяснили: прослушивание музыки, повышающей настроение, помогает решать нестандартные задачи. То есть музыка стимулирует креативное мышление!

Исследователи предполагают, что причина такой выигрышной стимуляции кроется в повышении настроения и снижении тревоги. «Для нестандартного мышления особенно важно хорошее настроение, - говорит Марк Биман, председатель кафедры психологии в Северозападном университете и главный исследователь в Креативной лаборатории мозга. - Тревога же, наоборот, снижает внимание. Заставляет еще больше сосредоточиться, однако креативно мыслить не помогает». В таких случаях музыка позволяет мозгу расслабиться и начать вновь генерировать новые идеи.

Однако в некоторых случаях музыка может отвлекать. Например, если вы пытаетесь решить кроссворд или выполнить задание, требующее внимания. Выполнение таких задач требует подключения различных когнитивных процессов. И какую музыку ни включи, пользы от нее не будет.

Словом, если вы зашли в тупик и ищете вдохновения, сделайте перерыв, включите музыку. Ваш мозг быстро наполнят новые идеи и мысли. Кстати, для этого лучше слушать что-то приятное и хорошо знакомое, советует доктор Биман. Новые мелодии будут вас отвлекать.