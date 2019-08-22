К 2030 году от «Титаника» останется только ржавое пятно на дне

Знаменитый лайнер, считавшийся непотопляемым, ушел на дно после столкновения с айсбергом 15 апреля 1912 года в 400 километрах от острова Ньюфаундленд. Обломки крушения были найдены лишь в 1985 году на глубине 3810 метров с помощью американских батискафов «Ясон» и «Арго». С тех пор место гибели корабля посетили 17 экспедиций, включая российские глубоководные исследовательские аппараты «Мир-1» и «Мир-2», которые помогали режиссеру Джеймсу Кэмерону снимать культовый фильм «Титаник». Уже тогда ученые обратили внимание, что корабль разрушается гораздо быстрее, чем ожидалось.

Mесто гибели корабля посетили 17 экспедиций, включая российские глубоководные исследовательские аппараты «Мир-1» и «Мир-2»Фото: EAST NEWS

В 2004 году во время одного из погружений исследователи взяли пробы ржавчины с поверхности обломков и обнаружили ранее неизвестные бактерии, получившие название "Halomonas titanicae". Этот вид микроорганизмов получает энергию для жизнедеятельности за счет окисления соединений двухвалентного железа до трёхвалентного - то есть за счет превращения металла в ржавчину. Оказалось, что именно эти бактерии ускоряют коррозию стального корпуса и других металлических деталей.

В начале августа, после 14-летнего перерыва водолазы компании Triton Submarines (она производит частные подводные лодки), снова навестили место легендарного кораблекрушения для съемок документального фильма.

- Самым захватывающим зрелищем было наблюдение за тем, как «Титаник» буквально растворяется в океане, - сказал Патрик Лейхи президент Triton Submarines.

Сравнивая современную картинку с видеозаписями 1997 и 1985 годов, легко заметить, как стремительно лайнер обрастает сталактитами ржавчины, и бактерии превращают металл в порошок. Обрушилась правая сторона корпуса, где располагались офицерские каюты. В результате был уничтожен один из любимых объектов фанатов «Титаника» - белая ванна капитана Смита. Во время предыдущих погружений, сквозь дыру в обшивке, легко можно было разглядеть интерьеры капитанской каюты, причем не только ванну, но и краны с горячей и холодной водой.

Ученые впервые за последние 14 лет спустились к затонувшему кораблю и были поражены, с какой скоростью его пожирают океанские микробы

К 2030 году от Титаника останется только ржавое пятно на дне.Ученые впервые за последние 14 лет спустились к затонувшему кораблю и были поражены с какой скоростью его пожирают океанские микробы

Водолазы пришли к выводу, что прогнозы о том, что к 2030 году от «Титаника» останется только большое ржавое пятно на дне океана, сбываются с пугающей быстротой.

Исследователи совершили в общей сложности пять погружений и провели всестороннюю съемку «Титаника» с использованием методов фотограмметрии. Это позволит в будущем создать виртуальную модель лайнера в формате 3D. Для будущих поколений это станет единственным способом увидеть остатки одной из величайших морских катастроф, которая унесла жизни 1496 людей.