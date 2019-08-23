Ученые подсчитали, какие страны потеряют больше всего денег из-за глобального потепления

Глобальное потепление – деньги на ветер. Точнее, на тающие льды, шторма, засухи и прочие катаклизмы. Климатические изменения принесут вполне ощутимые убытки для мировой экономики.

Температурный дебиты с финансовыми кредитами свели ученые из Кембриджского университета вместе с коллегами из США, Тайваня и Международного валютного фонда. Главный вывод: мировая экономика к концу 21 век потеряет 7% ВВП. Пострадают бюджеты всех стран. Даже северных.

А ведь часто пишут, что для России, Швеции или Канады потепление даже выгодно: меньше денег уйдет на отопление зимой, на севере заколосится пшеница, в свободной от ледяных оков Арктике будут сновать танкеры и сухогрузы....

Увы, разочаровывают британские ученые. Минусов больше, чем плюсов. Сэкономим на отоплении – потратим на кондиционеры. Распашем поля на севере – на юге урожай погубит засуха. И так далее, по всем отраслям экономики, от добычи нефти до туризма. Горнолыжные курорты в Альпах и сейчас подсчитывают убытки из-за бесснежных зим.

Собственно, на таких примерах исследование и построено. Ученые смотрели, как влияют аномалии погоды на экономику 174 государств начиная с 1960 года, и строили свои прогнозы на следующие десятилетия.

КОНКРЕТНО

Какая доля ВВП "растает" в каждой стране к концу столетия, если средняя температура повысится на 4 градуса (это пессимистичный сценарий, его еще называют business as usual, то есть что будет, если ничего не делать для борьбы с глобальным потеплением):

Канада 13%

Швейцария 12%

США 10,5%

Япония, Индия 10%

Россия 9%

Великобритания 4%

ЦИФРА

$1 триллион потеряют из-за климатических изменений 210 крупнейших компаний мира. И не к концу века, а в ближайшие 5 лет. Речь идёт о таких гигантах, как Apple, Microsoft, Unilever, Nestle, Sony и т.д.

По данным группы Carbon Disclosure Project.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через месяц говорить о глобальном потеплении будут на самом высоком уровне. 23 сентября генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш собирает специальный саммит в Нью-Йорке. Потому как считает изменения климата “ главным вопросом нашего времени, а его решение – повортным моментом истории”. Ни больше, ни меньше. Конкретная же задача саммита: договориться о том, чтобы после 2020 года выбросы парниковых газов хотя бы перестали расти.