Коллекторы обстреляли отца с девятилетней дочкой в Подмосковье

Дикий случай выбивания долга произошёл вечером в пятницу, 23 августа в подмосковном городе Красногорске. Местный житель вместе с 9-летней дочерью возвращался домой. Около многоэтажки его ждали двое незнакомцев. Крепкие парни оказались коллекторами.

Они потребовали вернуть долг, а потом и вовсе достали пистолет. По словам пострадавшего, они несколько раз выстрелили в землю. Пуля задела только мужчину: попала в ногу. Его дочка не пострадала, но не на шутку испугалась.

- 24 августа поступило заявление от пострадавшего. По данному факту проводится проверка, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Сейчас стрелков ищет полиция. Как удалось выяснить "КП", они и раньше угрожали мужчине, но в полицию тот не обращался. Более полумиллиона рублей мужчина задолжал банку. После просроченных платежей долг был передан коллекторскому агентству. Какому, выясняют следователи.

Пострадавший уже подал заявление в полицию. От госпитализации же он отказался.