2019-08-24T13:08:29+03:00
Звезды

«А кто это?»: Волочкова высмеяла Цымбалюк-Романовскую

Балерина удивилась, что бывшую жену Джигарханяна связали с ее свадьбой
Алина ЧЕРНОВА
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Почти год Анастасия Волочкова встречается с таинственным незнакомцемПочти год Анастасия Волочкова встречается с таинственным незнакомцемФото: Мария РЕМИЗОВА
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На презентации новой книги Анастасии Волочковой «Плата за успех» в ресторане «Воробьёвы горы» «акулы пера» поинтересовались у балерины, почему среди приглашённых на ее грядущую свадьбу нет бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк -Романовской. На минувшей неделе таблоиды утверждали, что Анастасия якобы давно занесла экс- жену актёра в чёрный список.

- А кто это? -засмеялась балерина, услышав фамилию экс-супруги народного артиста.

- Бывшая жена Джигарханяна.

- Восхищаюсь творчеством Армена Борисовича, а с этой женщиной я никогда не была знакома.

Почему я должна ее приглашать? Никогда о ней не слышала.

Балерина удивилась, что бывшую жену Джигарханяна связали с ее свадьбой Фото: Личный архив

Балерина удивилась, что бывшую жену Джигарханяна связали с ее свадьбойФото: Личный архив

Что касается моей свадьбы, то пока я ничего рассказывать не буду. Всему своё время. Пока это тайна.

Напомним: почти год Анастасия Волочкова встречается с таинственным незнакомцем. По словам балерины, ее возлюбленному 38 лет, он никогда не был женат и у него нет детей.

- Он много лет прожил в Европе, знает несколько языков,-говорит балерина. - Продолжайте угадывать его по носкам в моем Инстаграме (смеётся). Пока я не хочу показывать его лицо. Но, поверьте, оно прекрасно. Мы с моим любимым человеком живём в гармонии, я счастлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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