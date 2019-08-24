2019-08-24T13:34:31+03:00
Спорт

Актер Мэттью Макконахи приобрел футбольный клуб

Он вошел в число пяти руководителей новой команды MLS "Остин"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мэттью Макконахи на презентации нового футбольного клуба.Мэттью Макконахи на презентации нового футбольного клуба.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал одним из совладельцев футбольного клуба "Остин". В 2021 году команда впервые сыграет в Главной футбольной Лиге Северной Америки - MLS. И Макконахи стал одним из пяти человек, которые будут управлять будущим клубом. Об этом сообщила пресс-служба, представив Макконахи как обладателя "Оскара". Он получил награду в 2014 году за роль в фильме "Далласский клуб покупателей". Макконахи, к слову, проживает на данный момент в городе Остин.

- «Остин» – это больше, чем хорошая инвестиция, это качественная инвестиция в Остине. Самая разнообразная и безграничная игра в мире сейчас идет в один из самых многокультурных, креативных и разнообразных городов мира, - заявил Макконахи в интервью клубной пресс-службе.

В апреле 2019 года руководство MLS приняло решение о расширении лиги до 30 команд вместо нынешних 24. В 2020 году в чемпионат вольется новый клуб, которым руководит Дэвид Бекхэм - "Интер Майами". А вот актер Уилл Фаррелл стал соучредителей футбольного клуба "Лос-Анджелес".

ИСТОЧНИК KP.RU

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