Кларнет, гитара, саксофон: Незрячий музыкант играет на девяти инструментах и помогает другим почувствовать мир

“Когда недавно потерявший зрение человек уже через месяц-полтора работы с ним сам начинает свободно перемещаться по городу с тростью, это конечно ни с чем несравнимое ощущение” - так говорит Сергей Шахов. Незрячий мужчина помогает другим “увидеть” этот мир. А еще - умеет наполнить его прекрасными звуками. Сергей освоил девять музыкальных инструментов, выступает в кавер-группе и в инструментальном дуэте с женой.

Летом 2019 года Сергей стал одним из лауреатов конкурса, который провели Программа поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов». Как победитель конкурса, Сергей теперь получит в дар собаку-поводыря - умного и верного друга.

А мы публикуем историю Сергея, рассказанную им самим.

- Меня зовут Сергей Шахов. Мне 30 лет и сейчас я живу в Воронеже. Я профессиональный музыкант, окончил «Воронежский Государственный Институт Искусств» по классу кларнета. Всю свою жизнь я занимаюсь музыкой, и именно она стала для меня главным увлечением, хобби, профессией и вообще той силой, которая движет мною по жизни.

До 18 лет я жил в городе Омск, окончил школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Проблема выбора профессии передо мной не стояла, уже примерно с 16 лет я четко знал, что буду музыкантом. Правда, как и, наверное, 99% юношей мечтал поступить на гитару, ну или на худой конец на ударные и играть рок. Стадионы, гастроли, концерты, фанатки, - ну вы знаете, как это бывает в 16.

Закончив школу, я отправился в город Курск, поступать в единственный в России специализированный музыкальный колледж для незрячих. К тому моменту я уже играл на гитаре. Научился сам. Друзья просто показывали, как ставить аккорды, а позже я уже начал подбирать песни на слух с магнитофонных записей.

Но вот настал долгожданный день приёмных экзаменов, войдя в кабинет, в котором заседала приемная комиссия, я с гордым видом исполнил песню Сергея Трофимова «Детство босоногое моё». Последовала задумчивая пауза, люди привыкшие слышать в этих стенах Фредерика Шопена и Вольфганга Моцарта, видимо думали на какое отделение принять эдакого «самородка», да и принимать ли вообще. После чего гитарист-виртуоз С.Шахов был мягко, но настойчиво завербован на кафедру духовых инструментов и принят на неизвестный, непопулярный и вообще какой-то непонятный - кларнет.

Сергей верит: "Все наши ограничения, инвалидность, особые потребности и так далее находятся, прежде всего, внутри нас и мы сами должны от них избавляться"Фото: из личного архива

Позже выяснилось, что из тридцати человек с нашего потока, двенадцать поступающих хотели попасть на гитару, а вакантных мест было только два.

Я, конечно, находился в жутко расстроенных чувствах. Хотел даже покупать обратный билет в «отдаленное место ссылки каторжников», именно так по легенде расшифровывается аббревиатура названия нашего города, но, слава богу, меня отговорили мои будущие жена и тёща, хотя на тот момент я об этом еще не подозревал.

Уже примерно через месяц учебы я понял, что кларнет - это невероятно прекрасный и очень тонкий инструмент, который будет со мной всю жизнь. Остается только восхититься профессионализмом людей из приемной комиссии, их мастерским чутьем и прозорливостью.

Годы учёбы в Курске были для меня чудесным, светлым временем. Там я сформировался и как личность, и как музыкант, причем не только классический. Исполняли мы и рок-музыку, и джаз.

После окончания Курского колледжа я и еще несколько ребят с нашего курса поступили в «Воронежский Государственный Институт Искусств», где с новым усердием принялись за музыкальный гранит высшего образования.

Уже обучаясь в институте, я устроился на работу в Воронежское Региональное Отделение ВОС реабилитологом. Да, эта профессия не то чтобы очень музыкальная, но для этой работы мне помогли мои навыки хождения с тростью. Надо сказать, что еще учась в Курске, я вел кружок ориентировки среди тотально незрячих ребят, которые не очень хорошо ориентировались в пространстве при помощи тактильной трости. А сам я научился этому в городе Бийске в Центре реабилитации слепых, куда ездил еще в школе.

Также в мою работу реабилитолога входит обучение людей работе на компьютере, пользованию сенсорными устройствами, навигаторами и так далее. Есть в этой профессии естественно и музыкальная составляющая: организация концертов, тематических вечеров, дискотек, ну и всё в этом духе.

Надо сказать, что работа реабилитолога не всегда проста, но очень интересна, и главное - это очень благодарный труд и работа на реальный результат. Когда ты видишь, как недавно потерявший зрение человек, уже через месяц-полтора работы с ним, сам начинает свободно перемещаться по городу с тростью, это конечно ни с чем несравнимое ощущение.

В этом профессии преподавателя музыки и реабилитолога схожи, ты можешь вполне четко увидеть или услышать результат своих трудов.

Но на первом плане для меня все равно всегда была и остается музыка.

Таких людей, как я, обычно принято называть мультиинструменталистами, хотя я не очень люблю это слово, оно вводит меня в ступор и накладывает слишком большую ответственность. Действительно, так получилось, что за свою жизнь я освоил несколько музыкальных инструментов кроме кларнета: гитару, бас-гитару, фортепиано, саксофон, флейту, армянский дудук, мелодин, также могу сносно играть на ударной установке.

Это и стало основным увлечением всей моей жизни, иногда оно граничит с помешательством, ну или страстью. Я обожаю осваивать новые музыкальные инструменты. Здесь надо отметить, что под понятием осваивать, я подразумеваю не просто научиться извлекать звуки, а достичь определенного уровня исполнительского мастерства. Пробовал играть я и на виолончели, и на тромбоне. Но виолончель встретилась мне в 18 лет, а это уже поздновато, да и стоит она немало, а тромбон нельзя совмещать с кларнетом или саксофоном, так как они относятся к разным группам духовых инструментов. Кларнет и саксофон – к деревянным, а тромбон - к медным.

Тут я смело могу оспорить правдивость всем известной песенки о соседе, который играет на кларнете и трубе. Это практически невозможно, так как при исполнении на медных и на деревянных духовых инструментах задействованы разные группы мышц исполнительского аппарата духовика, и если развить определенные мышцы, например губ у кларнетиста, то очень сложно будет их использовать при игре на трубе, ну и наоборот. Хотя, как известно в каждом правиле есть исключение, только подтверждающее его, например, известный американский джазовый музыкант Эрик Долфи, одинаково виртуозно играл и на бас-кларнете, и на саксофоне, и на трубе, и даже на флейте.

В настоящее время мы с моей супругой Ольгой закончили Институт Искусств и успешно работаем. Она в детской школе искусств - преподавателем, а я, как уже упоминал, реабилитологом в Воронежском Региональном Отделение ВОС. Мы стараемся сделать нашу жизнь как можно интересней и разнообразней. Создали инструментальный дуэт, в программу которого вошли как классические произведения, так и джазовые стандарты и обработки современных песен. Помимо этого, участвуем в кавер-группе: Ольга на клавишах, а я на басу. Также жена посещает гончарную школу и вязальный кружок. Ну и каждую последнюю среду месяца стараемся бывать на джазовых джемах, которые проходят по этим дням в нашем городе.

Своим рассказом я хотел напомнить людям о том, что наша жизнь - в наших руках, и только мы сами можем правильно распорядиться ею, и строим её так, как того желаем. Конечно, есть некая высшая сила, которая прокладывает нам путь, но только нам решать пойти по нему или свернуть в сторону. Или бессильно сесть на обочине, ссылаясь на отсутствие контроля зрения.

Все наши ограничения, инвалидность, особые потребности и так далее находятся, прежде всего, внутри нас и мы сами должны от них избавляться, и только тогда можно жить полноценной, активной жизнью невзирая ни на какие физические особенности!