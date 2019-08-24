113 километров на велосипеде, бегом и вплавь - ради особенных детей: Добрый спорт становится новым трендом

Шесть утра. Суббота. Восход над Балтикой. В центре уютного курортного городка под Калининградом уже вовсю бурлит жизнь. Ровно через час залпом из пушки дадут старт спортивному событию года для Зеленоградска – соревнованиям по триатлону. Больше тысячи любителей решили испытать себя на прочность. А некоторые – превратить личное испытание в благотворительную кампанию.

ГУБЕРНАТОР, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА И ПЕНАЛЬТИ

- Что у вас тут происходит такое? Весь годовой запас вазелина и детского крема в нашей аптеке разобрали! – восклицает местный фармацевт, когда я тоже спросила про вазелин.

- Это все триатлон, - объясняю я. – В Балтике вода холодная, поэтому спортсмены поплывут в специальных гидрокостюмах. Шею и другие части тела смазывают вазелином, чтобы не натерло, а то потом еще педали крутить несколько часов и бежать…

Для Зеленоградска, курорта с 15-тысячным населением, нахлынувший поток гостей с велосипедами и гидрокостюмами – событие из ряда вон. На пляже с белоснежным песком оборудовали стартово-финишный городок – там уже во всю разминаются и «пробуют воду» атлеты в одинаковых синих шапочках. Вдалеке на воде виднеются красные буи – ими обозначают маршрут плавательного этапа. Для велогонки власти разрешили на полдня перекрыть часть федеральной трассы А217 – идеальной дороги для шоссейных велосипедов. А недавно отстроенный и облагороженный променад вдоль набережной станет трассой для заключительного бегового этапа.

Наталья Ищенко Фото: предоставлено БФ "Синдром любви"

Попробовать свои силы в «половинке» (так ласково в триатлоне называют дистанцию в 113 километров – 2 км вплавь, 90 км на велосипеде и 21 км бегом, следовательно, полная «железная» дистанция – все то же самое умножить на два) или в спринт-триатлоне (750 м / 20 км / 5 км) 17 августа вышли больше тысячи спортсменов-любителей. Съехались из разных городов – Москва, Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Минск, Гамбург, Варшава, Вильнюс… Соревнования действительно получились международными.

Среди тех, кто толпится в стартовом накопителе, есть и известные личности. Например, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, а ныне министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Вместе со всеми плывет, крутит педали и бежит глава Удмуртии Александр Бречалов. «Невероятные эмоции! Это моя десятая «полужелезная» дистанция, - написал в Инстаграме уже после финиша Александр. – Заработал первый штраф (пенальти) за всю историю моего участия в триатлоне – 5 минут сверху финишного времени». Результат, тем не менее, у 45-летнего губернатора более чем достойный – 5 часов 13 минут.

brechalov Еще одна половинка позади! IRONSTAR 113 KALININGRAD 2019 принес невероятные эмоции! Это моя десятая полужелезная дистанция. 1.93 км вплавь по Балтийскому морю, 90 км на велосипеде и 21,1 км бега по живописным местам за 5 часов 13 минут. Заработал первый штраф (пенальти) за всю историю моего участия в триатлоне - 5 минут сверху. Благодарю #КомандаУдмуртии и каждого, кто болел за меня. Мощнейшая поддержка на берегу! Со мной надежная и бессменная группа болельщиков Спасибо организаторам соревнований @ironstar_triathlon и губернатору Калининградской области Антону Алиханову @aaalikhanov за теплый прием и уровень подготовки старта. #RussianIronMan #УдмуртияТерриторияСпорта #ironstarkaliningrad

Впрочем, не только личный пример политиков или «селебрити» может мотивировать и вдохновлять обычных людей по-другому взглянуть на ЗОЖ вообще и любительский спорт в частности. Некоторые идут дальше и ставят перед собой не только личные спортивные цели, но и превращают свои «челленджи» в крутую благотворительную историю.

Спортивная благотворительность, когда организаторы стартов сотрудничают с различными фондами или когда сами участники открывают сборы средств для той или иной благотворительной кампании, очень распространена в западных странах и набирает обороты в России.

«ПРОСТО ХОЧУ ПОМОГАТЬ»

Свою первую «половинку» в Калининграде решил пройти 35-летний бизнесмен Игорь Кононов. Он с детства играл в футбол, выступал в юношеской сборной, но пришлось завязать из-за травм. Уже во взрослом возрасте Игорь снова увлекся спортом, в этот раз бегом. Успел поучаствовать в десятках забегов, включая десять 42-километровых марафонов. И вот решил попробовать себя в триатлоне. И параллельно с подготовкой организовать фандрайзинговую кампанию (от англ. fundraising – сбор средств) и собрать средства для фонда «Синдром любви», который помогает людям с синдромом Дауна.

- Я сам захотел стать «Атлетом во благо», присоединиться к спортивно-благотворительному движению. Почему? Просто хочу помогать, - объяснил корреспонденту «КП» Игорь Кононов. – Я учился в Европе, несколько лет жил за границей, видел, что это там совершенно обычное дело – открыть благотворительный сбор, приурочив его к какому-то спортивному событию или личному «челленджу», рассказать об этом в соцсетях и призвать друзей и знакомых поддержать идею. От пяти – десяти евро ни от кого не убудет, но в итоге набирается внушительная сумма, которая реально кому-то помогает. Я знаю, что синдром Дауна нельзя вылечить, ведь это хромосомная аномалия, но детям с таким диагнозом нужны развивающие занятия, методики обучения и социализации. В фонде мне сказали, что часть средств пойдет на организацию футбольного турнира для детей с синдромом Дауна. Это здорово! Все, что связано с футболом, мне близко и понятно.

МАРАФОН ВПЛАВЬ

Компания IRONSTAR, организатор старта в Калининграде, с фондом «Синдром любви» дружит давно. Уже несколько лет на своих соревнованиях по триатлону они устраивают благотворительные детские забеги, стараются привлечь участников к идее «доброго спорта». Генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун – тоже, кстати, Атлет во благо. Занимаясь плаванием на длинные дистанции, он лично несколько раз организовывал свои собственные «челленджи», благодаря которым удалось собрать больше 560 тысяч рублей в помощь людям с синдромом Дауна.

Генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун Фото: предоставлено БФ "Синдром любви"

Буквально за пару недель до старта в Калининграде Андрей Кавун в одиночку проплыл 27,4 километра (!) за 10,5 часов в водах Финского залива. Стартовал с Елагина острова и вышел на берег острова Котлин. Естественно, это была не бездумная авантюра. Вода не прощает безбашенных смельчаков, задумавших подобные подвиги «на авось». Андрей много месяцев планомерно готовился к этому заплыву. В его арсенале уже были несколько заплывов на 10 километров. Год назад он одолел 17 км на озере Вёртерзее в Австрии. Тоже, кстати, не просто так, а с благотворительной целью.

- На Котлин я плыл 5 августа. Вода 15 градусов. Воздух немногим больше. Сильный ветер в лицо. Метровые волны. Захлестывало со всех сторон. В итоге мой катер сопровождения (а я плыл, ориентируясь на него, ведь в одиночку в открытом море, когда совершенно не видно берегов, невозможно понять, в какую сторону надо двигаться) наплутал и вместо запланированных 25 километров траектория вышла больше 27… В какой-то момент я очень расстроился, замерз, но что поделать – пришлось дальше грести, - рассказал в интервью «КП» Андрей Кавун. – Когда щупаешь свои грани, крепчаешь духом. Все сложное в обычной жизни становится простым. Думаешь: если я смог это сделать, то и смогу все остальное. Классно делать такие прививки хотя бы раз в год, чтобы раздвинуть границы возможного и снова поверить в себя, в свои силы. Что дальше? Есть одна задумка… 42-километровый марафон вплавь.

Благодаря участникам гонки, дети с синдромом Дауна из нескольких городов смогут принять участие в первых в их жизни соревнованиях по мини-футболу Фото: предоставлено БФ "Синдром любви"

На торжественной церемонии Андрея награждали дети с синдромом Дауна из калининградской НКО – они подарили ему футбольный мяч с приглашением на Московские открытые соревнования по мини-футболу, которые фонд «Синдром любви» проведет 13 и 14 ноября этого года. На мяче от имени десятков родителей, чьи ребята занимаются футболом, расписалась Наталья Соколовская – мама Стаса Богданова, футболиста с синдромом Дауна.

СПРАВКА КП

15-17 августа в Калининграде прошли очередные в этом сезоне соревнования по триатлону IRONSTAR 113 KALININGRAD 2019. Организаторы соревнований и благотворительный фонд «Синдром любви» вновь собирали средства, чтобы дети с синдромом Дауна из нескольких городов смогли приехать и принять участие в первых в их жизни соревнованиях по мини-футболу. С начала триатлонного сезона 2019 совместными усилиями удалось собрать 813 669 рублей. Сбор средств проходит весь триатлонный сезон IRONSTAR и завершится на итоговом старте в Сочи 12 октября 2019 года.