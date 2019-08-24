«Секс и спорт»: Муж Нетребко похудел на 26 кило

Открытие конкурса «Новая Волна» в Сочи началась с пресс-конференцией, звёздами, которой стали: бессменный рулевой музыкального смотра Игорь Крутой, Анна Нетребко с супругом и оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Благоверного Анны с трудом узнали журналисты. Юсиф феноменально постройнел, выглядит потрясающе.

- У нас с Игорем Яковлевичем одна секретная диета, - засмеялся Юсиф Эйвазов, указывая на стройного Игоря Крутого.

- Секс? - засмеялся композитор.

- Да. Но секс всегда был. Даже, когда я весил 120 кило. Все-таки рядом со мной такая роскошная женщина. А вот спорта в моей жизни никогда не было. Сейчас появился. Поскольку много выступлений и переездов, тренеры есть в разных странах. Результат уже отличный -минус 26 кило. Но я на этом не хочу останавливаться. Мне даже интересно насколько далеко я могу зайти, - сказал «КП» Юсиф Эйвазов.

Благоверного Анны с трудом узнали журналисты. Юсиф феноменально постройнел, выглядит потрясающеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я была против диеты. Я мужа люблю в любом весе. Но вижу, какой у Юсифа появился кураж, рада за него,-сказала Анна Нетребко.