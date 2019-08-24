2019-08-24T16:50:23+03:00
Звезды

«Секс и спорт»: Муж Нетребко похудел на 26 кило

Оперная дива приехала с Юсифом Эйвазовым на «Новую Волну»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Анна Нетребко с супругом и оперным певцом Юсифом Эйвазовым на пресс-конференцииАнна Нетребко с супругом и оперным певцом Юсифом Эйвазовым на пресс-конференцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Открытие конкурса «Новая Волна» в Сочи началась с пресс-конференцией, звёздами, которой стали: бессменный рулевой музыкального смотра Игорь Крутой, Анна Нетребко с супругом и оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Благоверного Анны с трудом узнали журналисты. Юсиф феноменально постройнел, выглядит потрясающе.

- У нас с Игорем Яковлевичем одна секретная диета, - засмеялся Юсиф Эйвазов, указывая на стройного Игоря Крутого.

- Секс? - засмеялся композитор.

- Да. Но секс всегда был. Даже, когда я весил 120 кило. Все-таки рядом со мной такая роскошная женщина. А вот спорта в моей жизни никогда не было. Сейчас появился. Поскольку много выступлений и переездов, тренеры есть в разных странах. Результат уже отличный -минус 26 кило. Но я на этом не хочу останавливаться. Мне даже интересно насколько далеко я могу зайти, - сказал «КП» Юсиф Эйвазов.

Благоверного Анны с трудом узнали журналисты. Юсиф феноменально постройнел, выглядит потрясающе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благоверного Анны с трудом узнали журналисты. Юсиф феноменально постройнел, выглядит потрясающеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я была против диеты. Я мужа люблю в любом весе. Но вижу, какой у Юсифа появился кураж, рада за него,-сказала Анна Нетребко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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