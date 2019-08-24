Юнна Мориц: Раненные завистью, истекают злостью... Громко ненавидят наш Бессмертный Полк

«Дорогая Юнна Петровна! Проснулся этой ночью, включил компьютер, зашёл на вашу страничку, а там - это стихотворение...

Раненные завистью, истекают злостью,

Лезут вон из кожи, умножая боль, -

Корчатся, как будто подавились костью,

И себе на раны сами сыплют соль...

Вот эти - и другие строки - и не дают мне теперь заснуть. Хочется ими поделиться сейчас же.

Кстати, это уже не первое ваше стихотворение, где вы, по сути, утверждаете, что наш Бессмертный Полк - «выходит строиться» - не только раз в год - утром, 9 мая. И у меня вот три вопроса...

1. Этот уникальный Полк... Он что - всегда в строю? И - никогда на привале?»

«Дорогой Саша, это - (речь о 9 мая - Дне Победы, и не только. - А.Г.) Всемирная История Священных Смыслов, как Рождество, Пасха, «смертью смерть поправ».

Уничтожая священные смыслы, уничтожают страну, - все её победы и всю её историю объявляют преступными, освобождение от фашизма героическими силами этой страны называют оккупацией, свергают памятники воинам этой страны и ставят памятники друзьям, соратникам, однополчанам фашизма.

Всё начинается с уничтожения священных смыслов, и всё это становится возможным только при уничтожении священных смыслов».

«2. Именно этот наш Бессмертный Полк сегодня бережёт и защищает Россию? И - даже тот СССР, которого давно нет? Его - и нашу Великую Победу?»

...А кому завидуют дядьки, тётки эти

И зачем на раны сами сыплют соль?..

А стране завидуют, единственной на свете,

Ненависть к которой возят на гастроль!..»

«К моему глубокому сожалению, Саша, в твоих вопросах – юмор из репертуара уничтожения священных смыслов, это – юмор Шендеровича, Быкова, Иртеньева, Долиной, Макаревича, Жванецкого, список всей этой эстрады русофобских гастролей тошнотворно однообразен.

Поищи в Интернете бездарный бред Вероники Долиной о Бессмертном Полке, а также вопли русофобской элиты «культурного фронта» о том, что ветераны Великой Отечественной войны – преступники, убийцы, мародёры, которые изнасиловали женщин и девочек на оккупированной территории, где гибли наши парни, спасая эти территории от гитлерья.

Сегодня раввин из США участвует в открытии памятника героям фашизма - убийцам евреев в гитлеровской Украине , почитай об этом на фэйсбуке у Хазина».

«3. Юнна Петровна, а я и не думал вкладывать в свои вопросы юмор... Скажите, и зачем же вы об этой нашей «Великой секретной тайне» - Неистребимой Силе Бессмертного Полка - вслух? Да ещё - стихами! Об этом же узнают теперь и наши враги... Они этот наш Полк не убьют? Он не погибнет? Теперь... Никогда? Да?»

«Вся моя поэзия, проза – при всех режимах и властях – это моя высокая защита священных смыслов от нечисти, которая стонет от ненависти ко мне и от зависти, потому что у нечисти нет никаких священных смыслов, никогда не было и не будет.

Можно поиметь бешеные деньги, трескучую славу, множество премий за выдающийся вклад в истребление священных смыслов.

НО СВЯЩЕННЫЕ СМЫСЛЫ – НЕИСТРЕБИМЫ!

С поэтским приветом!

Твой - Друг Человека».

«Спасибо вам, Юнна Петровна. А теперь - на нашем сайте - ваше стихотворение - полностью, с эпиграфом».

Детская считалка:

"Кто не спрятался,

Я не виноват!"

Раненные завистью, истекают злостью,

Лезут вон из кожи, умножая боль, -

Корчатся, как будто подавились костью,

И себе на раны сами сыплют соль.

Их жалею искренне, им я соболезную,

Умирать от зависти - честь невелика,

Им любая помощь будет бесполезною,

Потому что зависть - песня их полка!

А кому завидуют дядьки, тётки эти

И зачем на раны сами сыплют соль?..

А стране завидуют, единственной на свете,

Ненависть к которой возят на гастроль!

Их жалею искренне, им я соболезную, -

Этих тёток, дядек зависть велика,

Им любая помощь будет бесполезною,

Потому что зависть - песня их полка!

Лезут вон из кожи, надрывают глотки,

Зависть постоянно их грызёт, как волк, -

Эти гастролёры, эти дядьки, тётки

Громко ненавидят наш Бессмертный Полк.

Ненависти громкость лезет вон из кожи,

Фэйсы русофобов превращает в рожи,

Все они похожи на гастроли порно, -

Все они, как в порно, стонут тошнотворно.

Юнна Мориц.