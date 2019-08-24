Юнна Мориц: Раненные завистью, истекают злостью... Громко ненавидят наш Бессмертный Полк
«Дорогая Юнна Петровна! Проснулся этой ночью, включил компьютер, зашёл на вашу страничку, а там - это стихотворение...
Раненные завистью, истекают злостью,
Лезут вон из кожи, умножая боль, -
Корчатся, как будто подавились костью,
И себе на раны сами сыплют соль...
Вот эти - и другие строки - и не дают мне теперь заснуть. Хочется ими поделиться сейчас же.
Кстати, это уже не первое ваше стихотворение, где вы, по сути, утверждаете, что наш Бессмертный Полк - «выходит строиться» - не только раз в год - утром, 9 мая. И у меня вот три вопроса...
1. Этот уникальный Полк... Он что - всегда в строю? И - никогда на привале?»
«Дорогой Саша, это - (речь о 9 мая - Дне Победы, и не только. - А.Г.) Всемирная История Священных Смыслов, как Рождество, Пасха, «смертью смерть поправ».
Уничтожая священные смыслы, уничтожают страну, - все её победы и всю её историю объявляют преступными, освобождение от фашизма героическими силами этой страны называют оккупацией, свергают памятники воинам этой страны и ставят памятники друзьям, соратникам, однополчанам фашизма.
Всё начинается с уничтожения священных смыслов, и всё это становится возможным только при уничтожении священных смыслов».
«2. Именно этот наш Бессмертный Полк сегодня бережёт и защищает Россию? И - даже тот СССР, которого давно нет? Его - и нашу Великую Победу?»
...А кому завидуют дядьки, тётки эти
И зачем на раны сами сыплют соль?..
А стране завидуют, единственной на свете,
Ненависть к которой возят на гастроль!..»
«К моему глубокому сожалению, Саша, в твоих вопросах – юмор из репертуара уничтожения священных смыслов, это – юмор Шендеровича, Быкова, Иртеньева, Долиной, Макаревича, Жванецкого, список всей этой эстрады русофобских гастролей тошнотворно однообразен.
Поищи в Интернете бездарный бред Вероники Долиной о Бессмертном Полке, а также вопли русофобской элиты «культурного фронта» о том, что ветераны Великой Отечественной войны – преступники, убийцы, мародёры, которые изнасиловали женщин и девочек на оккупированной территории, где гибли наши парни, спасая эти территории от гитлерья.
Сегодня раввин из США участвует в открытии памятника героям фашизма - убийцам евреев в гитлеровской Украине , почитай об этом на фэйсбуке у Хазина».
«3. Юнна Петровна, а я и не думал вкладывать в свои вопросы юмор... Скажите, и зачем же вы об этой нашей «Великой секретной тайне» - Неистребимой Силе Бессмертного Полка - вслух? Да ещё - стихами! Об этом же узнают теперь и наши враги... Они этот наш Полк не убьют? Он не погибнет? Теперь... Никогда? Да?»
«Вся моя поэзия, проза – при всех режимах и властях – это моя высокая защита священных смыслов от нечисти, которая стонет от ненависти ко мне и от зависти, потому что у нечисти нет никаких священных смыслов, никогда не было и не будет.
Можно поиметь бешеные деньги, трескучую славу, множество премий за выдающийся вклад в истребление священных смыслов.
НО СВЯЩЕННЫЕ СМЫСЛЫ – НЕИСТРЕБИМЫ!
С поэтским приветом!
Твой - Друг Человека».
«Спасибо вам, Юнна Петровна. А теперь - на нашем сайте - ваше стихотворение - полностью, с эпиграфом».
Детская считалка:
"Кто не спрятался,
Я не виноват!"
Раненные завистью, истекают злостью,
Лезут вон из кожи, умножая боль, -
Корчатся, как будто подавились костью,
И себе на раны сами сыплют соль.
Их жалею искренне, им я соболезную,
Умирать от зависти - честь невелика,
Им любая помощь будет бесполезною,
Потому что зависть - песня их полка!
А кому завидуют дядьки, тётки эти
И зачем на раны сами сыплют соль?..
А стране завидуют, единственной на свете,
Ненависть к которой возят на гастроль!
Их жалею искренне, им я соболезную, -
Этих тёток, дядек зависть велика,
Им любая помощь будет бесполезною,
Потому что зависть - песня их полка!
Лезут вон из кожи, надрывают глотки,
Зависть постоянно их грызёт, как волк, -
Эти гастролёры, эти дядьки, тётки
Громко ненавидят наш Бессмертный Полк.
Ненависти громкость лезет вон из кожи,
Фэйсы русофобов превращает в рожи,
Все они похожи на гастроли порно, -
Все они, как в порно, стонут тошнотворно.
Юнна Мориц.
ИСТОЧНИК KP.RU