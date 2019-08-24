Никита Исаев: Войны не избежать

Уважаемый профессор Иноземцев размышляет о верных признаках приближающегося мирового экономического кризиса. Аргументы традиционны: я их слышал тысячу раз. Шарик надули, долги бесконечны, торговая война США с Китаем масштабна, мировая экономика в ступоре, Трамп сошёл с ума, рецессия, нефть падает, золото растёт и так далее. Поспорю с уважаемым профессором.

Я слышу анонс кризиса с регулярностью волатильности этой чертовой нефти и этих американских/азиатских рынков. Их постоянно швыряет – то взлеты, то падения. Однако, основные мировые суверенные экономики стабильно растут и не обращают на это внимания. Зато всегда появляются эксперты, предрекающие катастрофу. Как в басне про мальчика и волков. Когда кризис придёт – никто не поверит.

Любой масштабный мировой экономический кризис, способный пересмотреть основные подходы и вес игроков, всегда сопровождается войной, ибо никто свои утраченные/завоёванные позиции иначе терять/завоевывать не готов. Причём война ещё со времён Первой мировой не означает, что воюешь ты сам лично и у себя дома. Основные участники часто воюют на чужой территории и чужими силами. Причём, расклад кто за кого бьется может определиться за несколько часов до начала войны! Главное - «не у себя дома и не жизнями своих граждан». Гуманная позиция.

Последние десятилетия площадки для войн избраны подальше от главных политических и экономических игроков: Корея, Вьетнам, Латинская Америка, Ближний Восток, Средняя Азия, Африка. Везде есть свои местные конфликты у этих стран третьего мира – там и разбираемся.

Чем ближе война к твоей территории, тем ты слабее. Гражданская война – твоя высшая слабость.

Сегодня в мире есть лишь один желающий за счёт жертвы самого себя восстановить своё былое влияние, порубившись за всех и у себя дома.

США, как и англосаксы, в целом, прекрасно живут на своих островах и давно избегают конфликтов у себя во дворе. Их островная философия отлично реализуется разводками всех в мире, в чем они преуспели за последние пару веков. Приедут несколько тысяч «морских котиков» в цинке к Капитолию –они и эту войну быстро свернут.

Китай сам вести масштабную войну не будет, ибо берет всех измором и чужой глупостью. Сидят на берегу реки и ждут трупов своих врагов. Хоть ценность человеческой жизни в Китае еще ниже, чем в России. Европа, наполовину суверенная, тоже получив горькие пилюли мировых войн, лезть в новые сражения не готова.

И лишь русские готовы. На своих бескрайних просторах, и вечным издевательским отношением власти к своему человеку, стать наёмным войском для чужой/своей войны. Причём, нападаем мы или обороняемся – уже неважно. Границы этого стёрлись.

И мы уже воюем за них в нашей гражданской войне – на Донбассе. И кричим с братьями на федеральных каналах друг другу – «это вы стреляете»!

Но для того, чтобы войти в большую войну, главному её участнику – России – еще необходимо набраться сил. Иначе разобьют на взлёте. Не палками же нам биться. Все большие войны начинаются в моменты колоссального экономического роста. Ибо есть, чем драться и есть, что делить. Мы готовились к двум войнам 20-ого века по десять лет. И то, как обычно, не были к ним готовы.

А для того чтобы набраться сил и победить, мы обязаны перезапустить свой внутренний политический процесс, с сегодняшними нашими властями, не желающими развивать нашу страну. Иначе придется воевать палками-дубинками. Нужны срочные политические и экономические реформы. И пусть весь мир подождёт.

Ибо войны не избежать. Тут я с профессором Иноземцевым согласен – слишком разбалансирован мир. Ялта с Потсдамом не работают, как в своё время умерла и Лига наций. Вырос Восток. Мы все упустили.

Пыжатся Германия и Франция, желающие выскочить из удавки Бреттон-Вудской системы и канцлер-пакта. Подустал Израиль жить в кольце арабских государств.

Драка и кризис будут через 7-10 лет. Они у нас ещё есть в запасе. Мелкие падения мировых экономик – это белый шум. Не верьте профессорам. Смотрите на процессы шире.