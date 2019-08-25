2019-08-25T09:07:15+03:00
Общество

Геннадий Онищенко: Сколько народу в России может умереть от электронных сигарет? Смотря - сколько капсул с ядом завезут...

Экс-главсанврач и депутат Госдумы - о первом случае гибели в США от вейпов [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Онищенко.Геннадий Онищенко.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Об этом сообщает Департамент общественного здравоохранения штата. Как отмечается, человек был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием после курения электронной сигареты. За последнюю неделю в Иллинойсе госпитализировали 22 человек от 17 до 38 лет из-за проблем, возникших от курения вейпа - число таких случаев увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими данными.

Геннадий Онищенко: «Смерть курильщикам электронных сигарет угрожает и в России тоже»

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Эту тему мы обсудили с первым зампредом Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадием Онищенко...

- Геннадий Григорьевич, скажите - это потому, что вы американцев не предупредили, у них такой ужас творится?

- Это не я не предупредил, хотя, в общем, примерно об этом все время говорю. Понимаете, в чем проблема с электронными сигаретами? В них можно вставить любые капсулы... (Даже обычный "Беломор-канал", который является абсолютным ядом, может быть слабее содержимого таких капсул.) И после курения таких, как их называют, вейпов можно получить либо смертельное, либо острое заболевание, которое вот уже привело к гибели человека в США.

- А у нас могут быть такие случаи - заболевание от курения электронных сигарет, смерть?..

- Вполне могут быть.

- А сколько может человек погибнуть?

- Допустим, в Россию завозят коробку с капсулами для зарядки вейпов, и - без всякого контроля - в торговлю.

- Примерно, сколько человек может умереть, если у нас завезли уже миллионы таких непонятных капсул?

- Ну, слава Богу, у нас ещё повсеместного распространения эти устройства не нашли. Хотя - их очень интенсивно внедряют - с помощью, в том числе, и моих коллег... Поэтому - сегодня закон о запрете электронных сигарет, вейпов и приравненным к ним сигарет привычного формата - он неизбежен, как минимум.

- Скажите, а сколько все же народу у нас может умереть, если не воспрепятствовать этому?

- Все зависит от того, сколько яда завезут. И как быстро его распродадут - до того момента, пока мы не спохватимся.

- А почему вы нацию не спасаете?

- Что-то же происходит, а пока мы с вами - только разглагольствуем.

- Почему же Онищенко и Дума нацию не спасают?

- Это - вред, который нужно вменить - как моральную, юридическую и уголовную ответственность в вину транснациональным кампаниям, которые сегодня это изобретение сделали, внедряют и всячески пропагандируют. А наших граждан нужно предупредить, что хватит играть с огнём. Бросайте эти вещи. Потому что - то, что вам привозят в безымянных капсулах, которые вы потом заряжаете в свои сигареты, это - та же рулетка, но только не один патрон в барабан вставлен - из шести, а - пять.

- Скажите, а Госдума может закон срочно принять о запрете вейпов?

- Во-первых, Госдума сейчас рассматривает этот вопрос. С предложением Минздрава, который тоже этим озабочен.

- Давайте побыстрее, а то у нас тоже начнут умирать скоро. А когда Госдума может принять этот закон?

- Я не могу сказать, когда его примут. Если его внесёт правительство, это будет правильно. Если это будет только депутатский законопроект, то либеральная часть нашего правительства будет кочевряжиться. Разглагольствуя на абсолютно отвлеченные темы - относительно прав человека. Но мы не должны дать нанести очередной удар по здоровью нации.

- Не позволим!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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