Открытие «Новой волны»: Бриллианты Нетребко, прозрачный наряд Лободы и гуманоид Киркоров

Уже пятый раз «Новая Волна» проходит в Олимпийском парке Сочи.

- В Юрмалу больше никогда не вернёмся! - объявил на пресс-конференции рулевой конкурса маэстро Игорь Крутой.

Сам Игорь Яковлевич привёз в этом году в Сочи семью: маму, сестру, жену, двоих дочерей, сына.

Особенно удался первый светский выход после долгого перерыва младшей дочери композитора Саши, которая превратилась из милой девчушки в красивую длинноногую девушку.

Сам Игорь Яковлевич привёз в этом году в Сочи семьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С детьми приехал в Сочи и король сцены Филипп Киркоров. Наследники артиста наблюдали из зала за перформансом отца. Филипп, как всегда, удивил роскошным номером. На сей раз на песню «Стеснение пропало». Киркоров и его балет материализовались перед зрителями в костюмах падре, навеянных, видимо, модным сериалом «Молодой папа». А потом к концу песни артист и его свита превратились в гуманоидов.

С детьми приехал в Сочи и король сцены Филипп КиркоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А Николая Баскова, судя по всему, вдохновил старый мультик «Русалочка». Исполняя песню поэта Михаила Гуцериева и композитора Виктории Кохана «Сердце на сердце», «золотой голос» флиртовал на сцене с виртуальной русалкой.

- Почему русалка? Для меня это идеальная девушка, которая пожертвовала собой для того, чтобы быть с любимым мужчиной. Поверьте, каждый мужчина ищет такую девушку, - делился с журналистами певец.

Николай БасковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, эффектные номера с элементами графики стали главной «фишкой» церемонии открытия «Новой волны».

Так, «боевая» подруга Баскова Таисия Повалий, презентовала песню Гуцериева «Я буду твоя», а в это время в зрительном зале благодаря цифровым технологиям парили виртуальные «амуры».

Длинноногая Лобода удивила эротичным костюмомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появившийся на красной дорожке Дима Билан, с новым блондинистым цветом волос стал похож Джонни Деппа. Длинноногая Лобода удивила эротичным костюмом, выйдя к сочинцам в прозрачном боди с экстремальным декольте и рукавами-воланами. Впрочем, с такими совершенными формами даже мешок будет выглядеть эффектно.

Дима Билан, с новым блондинистым цветом волос стал похож Джонни ДеппаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперная дива Анна Нетребко приехала на конкурс с мужем тенором Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

На певице было надето целое состояние - россыпь бриллиантовых украшений от Chopard. Анна на протяжении многих лет является амбассадором этого ювелирного бренда.

- Эти украшения, безусловно, стоят миллионы, но Анечка не боится в них выходить в свет. Они застрахованы, - объяснил супруг дивы Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко приехала на конкурс с мужем тенором Юсифом ЭйвазовымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нетребко призналась, что мечтает сняться в «Ералаше».

- Возьмём нашего сына Тьяго. Это и его мечта. И Филиппа Киркорова позовём. Я могу сыграть водителя, - рассказывает муж Нетребко Юсиф Эйвазов.

- А я сыграла бы продавщицу пирожков, - смеётся Анна.

- Тогда Филипп перевоплотится в бродячего музыканта,-предложил Эйвазов.

В Сочи открылся самый престижный музыкальный конкурсФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Борис Грачевский, услышь, нас! Мы готовы, - обратился через журналистов к главе «Ералаша» Киркоров.

- Напишите для нас классную историю. А мы с удовольствием воплотим её на экране, - пообещала Грачевскому Анна Нетребко.