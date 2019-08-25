Настоящий характер: 13-летняя фигуристка Камила Валиева упала на первом в жизни международном турнире, но смогла его выиграть

Лед юниорского этапа Гран-при в Куршевеле взорвала 13-летняя россиянка Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир с большим отрывом, исполнив в произвольной программе четверной тулуп!

О Валиевой заговорили еще в конце прошлого года, когда она представила публике свою короткую программу «Девочка на шаре». В ней которой юная спортсменка выступает в образе героини с одноименной картины Пабло Пикассо.

Тогда это выступление прокомментировала даже дочка великого художника Диана Пикассо: «Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание», — написала Диана в Инстаграм и пригласила Камилу в музей своего деда.

Но на этот раз главный козырь не сыграл. Девочка упала «с шара» — Валиева не смогла выполнить тройной лутц в конце короткой программы, сорвав целый каскад, и после первого дня соревнований оказалась лишь на третьем месте.

Но восходящей звездочке удалось все отыграть в произвольной программе, где она чисто исполнила четверной тулуп! Прыжок так впечатлил судей, что он ей поставили за него 12,49 баллов, это даже больше, чем показывала старшая подруга по команде Александра Трусова (12,35).

Но в этом сезоне Трусова, которой уже исполнилась 15 лет, будет выступать по-взрослым и составит конкуренцию Загитовой и Медведевой. Но выход на большую сцену и у Камилы не за горами. Через два года ей тоже будет 15, а это значит, что Валиева сможет выступить Олимпиаде-2022. Именно в таком возрасте блистала на Олимпиаде в Сочи-2014 Юлия Липницкая, после чего ей даже написал письмо с восхищениями американский режиссер Стивен Спилберг. Спилберг, Пикассо… - фигурное катание уже нечто большее, чем спорт.

Фигурное катание. Гран-при среди юниоров. Первый этап. Куршевель (Франция), 23 августа

Юниорки. Итоговая классификация. 1. Камила Валиева (Россия) – 200,71. 2. Сеоен Ви (Южная Корея) – 191,07. 3. Майя Хромых (Россия) – 179,32.