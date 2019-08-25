2019-08-25T12:49:11+03:00
Общество

Максим может пойти в школу, но только с новой коляской

Максим мечтает поступить в институт а дело идет к тому, что талантливый мальчик не сможет даже закончить школу, если не найдутся деньги на новую специальную коляску
Ярослава ТАНЬКОВА
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Сегодня Максим не чувствует себя больным и неизлечимымСегодня Максим не чувствует себя больным и неизлечимым
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Максиму Масенькину 15 лет, и дела у него идут неважно. Еще в раннем детстве врачи поставили ему редкий и страшный диагноз. С тех пор, в какую бы клинику мама не обращалась, слышала везде одно: болезнь неизлечима, мальчика ждет постепенная атрофия мышц и сильное искривление позвоночника. А это влечет за собой зажатие внутренних органов, мучения и смерть.

Звучит как приговор, да. И повлиять можно только на скорость, с которой идет процесс деградации. Атрофию можно притормозить, поддерживая мышцы Максима в тонусе упражнениями и массажами, и обеспечивая правильное положение тела во время сидения — это продлит его жизнь, сделает ее качественно лучше.

Когда родители это услышали, они стали упорно заниматься с сыном. И даже свозили его в Германию на операцию по укреплению позвоночника. Там же изготовили коляску по индивидуальному заказу, чтобы сидеть Максиму было удобно.

Сегодня Максим не чувствует себя больным и неизлечимым. Да, он ограничен в движениях, но он научился так жить и у него много планов на будущее.

Да ну? – спросите вы. У инвалида планы? И будете неправы. Плевать, в какие тиски тебя зажала жизнь. Если есть сила духа, в самой безнадежной позиции можно выцарапать свой кусочек счастья. А он сильный. И Максиму очень нравится учиться. Математика и английский – любимые предметы. А еще у него отличная память — только что прочитанный текст он может пересказать в мельчайших подробностях. Максим твердо решил, что будет поступать в вуз. Его и друзья поддерживают. Да-да. У него есть настоящие друзья, как бы странно это не звучало. Конечно, дружбу надо поддерживать, а это сложно, когда не можешь за друзьями угнаться, но ребята всегда берут с собой Макса и еще спорят, кто повезет его коляску сегодня: им не трудно — коляска хорошая и везде проходит. Мама привозит Максима в школу утром, а забирает, когда он освободится. А между уроками Максу помогают одноклассники.

Но вот с коляской-то нынче и возникла проблема. Она для Максима – его второе тело, помощь, поддержка. В обычной Макс не высидел бы и двух уроков, а в своей выдерживает все шесть, да потом еще и с друзьями едет гулять. Одна беда – она устарела. Максим из нее попросту вырос.

Скоро ему в школу, а со старой коляской не факт, что он может проучиться даже ближайшие полгода. Новая стоит 247 тысяч рублей, для семьи сумма неподъемная. Но без нее он окажется заперт дома и внутри своего больного тела.

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна или Вера

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) -http://pomogi.org/how/ В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Максима Масенькина"

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://www.pomogi.org/stories/masenkin/

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Максима Масенькина

ИСТОЧНИК KP.RU

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