Начинаем неделю с Максимом Шевченко и Тиной Канделаки на Радио "Комсомольская правда"

Включаем Радио "Комсомольская правда" в понедельник, 26 августа, в 8 утра и получаем три часа самого умного, самого красивого и самого острого эфира.

Митинг-концерт на проспекте Сахарова: искренний патриотический порыв или продукт политтехнологий? Спорим.

Робот Фёдор: в какой момент и по чьей вине всё пошло не так. Или так? Разбираемся.

Дело Кэти Перри - Тина Канделаки: за что фанаты Кэти отправили Instagram-аккаунт Тины в теневой бан. Рассказываем.

Программа «Доживем до понедельника» с Шевченко и Канделаки - в понедельник в 8 утра по московскому времени на Радио "Комсомольская правда". Слушаем на частоте 97.2 (мск). И смотрим прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио КП.