Умар Кремлев: Федерация бокса России - самая прогрессивная в стране

С 8 по 21 сентября Екатеринбург станет столицей мирового бокса. Впервые в истории Россия примет чемпионат мира. Спортсмены разыграют медали в восьми весовых категориях, наши боксеры будут претендовать на награды во всех из них.

К сожалению, предыдущий чемпионат мира в Германии ознаменовался неудачей для российского бокса. Всего две медали — не лучший результат для страны, славившейся своими легендарными боксёрами как в советское время, так и уже в новейшей российской истории. Но этот результат был предсказуем, если смотреть на олимпийские тенденции. В 2004 году российские боксёры взяли три золота, спустя четыре года в Пекине уже два, в Лондоне и Рио-де-Жанейро по одному…

В 2017 году стало понятно, что светлого будущего с таким подходом у российского бокса нет. Спортивные результаты — верхушка айсберга. К своему 25-летнему юбилею Федерация бокса России подходила, будучи сильно ослабленной. Некогда мощнейшая организация была парализована коррупцией. Боксеры, пробившиеся на высокий уровень, подтверждали - честная конкуренция отсутствовала даже на юниорских соревнованиях. Огромное количество скандалов с предвзятым судейством. Публично выступали с критикой руководства федерации ведущие спортсмены.

Надежда на позитивные изменения зародилась 1 февраля 2017 года. На отчетно-выборном конгрессе Федерации бокса России председателем Высшего наблюдательного совета был избран Алексей Александрович Рубежной, а генеральным секретарем Федерации стал Умар Назарович Кремлёв.

Конечно, за несколько месяцев, остававшихся на тот момент до чемпионата мира, развернуть ситуацию на 180 градусов было уже невозможно. На чемпионате мира Россия выступила неудачно, завоевав две медали, но кризис удалось пережить. Столкнувшись с грандиозными проблемами, новое руководство Федерации не спасовало перед трудностями, а, напротив, приняло вызов.

До 2017 года бокс в регионах буквально умирал. Новое руководство одной из своих главных задач декларировало развитие вида спорта во всей России. Спустя время можно с помощью голых цифр доказать - это были не пустые слова. Умар Кремлёв посетил с рабочей поездкой более 57 регионов. Из семи действующих субъектов развитие охватило все 85 регионов. Многим федерациям уже помогли финансово - выделили гранты в размере 350 тысяч рублей, прислали юным боксерам инвентарь и экипировку на общую сумму 1 миллион рублей.

Популяризация бокса - следующий важный шаг на пути к большой цели. Бокс занял свою нишу, в дни топовых боев россияне забывают про остальные виды спорта.

Уже при новом руководстве в Сочи был по инициативе Федерации проведен первый Всемирный боксерский форум, на котором собрались практически все главы международных боксерских организаций - как олимпийского, так и профессионального бокса. Его кульминацией стал полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии. Мурат Гассиев и Юниер Дортикос сражались в Сочи, а летом 2019 года Москва приняла финал турнира. Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева за титул абсолютного чемпиона мира стал самым посещаемым боксерским событием в истории России. За боем россиянина и украинца наблюдало более 30 тысяч зрителей в СК «Олимпийский».

Умар Кремлев (справа) с 1 февраля 2017 года занимает пост генерального секретаря Федерации бокса России и Мурат Гассиев - один из лучших боксеров России. Фото предоставлено Федерацией бокса России.

Второй Всемирный боксерский форум прошел в июне 2019 года в Екатеринбурге, вновь собрав представителей всего боксерского сообщества. На нем был учрежден Всемирный боксерский фонд, который будет помогать боксерам всего мира и организовывать боксерские мероприятия, туда будут вкладываться все неравнодушные к боксу люди. Главой фонда был единогласно выбран всеми международными организациями Умар Кремлёв.

Появился у бокса и свой особенный день. 22 июля вот уже трижды был масштабно проведен День бокса. С 2019 года — это международный праздник, признанный исполкомом AIBA (Международная ассоциация бокса). На Красной площади проходят массовые мастер-классы с участием легенд российского бокса, тренировки, боксерские шоу. В праздничных мероприятиях принимают участие сотни тысяч человек.

Одним из звездных гостей на последнем празднике был двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

«Мероприятие на Красной Площади — это большая популяризация бокса. Сейчас во всем мире наш праздник подхватывают. Важно, что Россия смогла показать, что способна организовывать боксерские мероприятия на высочайшем уровне, иначе бы чемпионат мира нам не дали. Добавлю, что Федерация бокса России учредила пожизненные стипендии для всех олимпийских чемпионов и их личных тренеров. Все регулярно выплачивается. За выступления на чемпионате России теперь спортсмены получают солидные гонорары. Можно думать только о боксерской карьере. Федерация думает не только о действующих спортсменах. Ветеранов и чемпионов не забывают. Это очень важно».

В сентябре в Екатеринбург съедутся сильнейшие боксеры из 88 стран мира. Ожидается, что на турнир будет заявлено около 500 бойцов. Честь России представят восемь спортсменов: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (+91 кг).

Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев уверен, что на чемпионате мира в России от наших боксеров можно ждать существенного прогресса.

«Большая работа проделана. Финансово федерация здорово поддерживает. Без этой помощи было бы сложно рассчитывать на позитивные преобразования в нашем боксе. Проводятся всероссийские и международные форумы. При таком отношении и результаты должны быть соответствующие у ребят. Чемпионат мира выиграть очень тяжело. Олимпийские игры - это апогей, но я, например, золото Олимпиады выиграл, а чемпионат мира так и не смог».

Федерация бокса России также занимается социальными проектами. В Центре прогресса бокса, который также стал центром подготовки спортсменов, на Новый год проводилась благотворительная рождественская елка для всех желающих, которую посетило более 70 тысяч детей, а на 9 мая там для всех гостей развернулся настоящий Центр Победы.

Кремлёв лично неравнодушен к судьбе спортсменов и тренеров, и часто помогает в непростых жизненных ситуациях. У дочери мастера спорта по боксу, который работает тренером во Владимирской области, юной гимнастки, случилось редкое аутоиммунное заболевание, отказали руки. Федерация бокса взяла на себя лечение девочки. Сейчас функциональность рук восстановлена. Ребенок вернулся к тренировкам. Заболевание ушло полностью.

Сборная России будет рассчитывать на медали в каждой из восьми весовых категорий на чемпионате мира в Екатеринбурге. Фото предоставлено Федерацией бокса России.

Федерация помогает во всех направлениях, в том числе школам и ветеранам. Стоит вспомнить и оплаченную операцию на глаза для олимпийского чемпиона Олега Григорьева, и восстановленную после сильного пожара школу бокса во Владимирской области и многое другое.

Сам Кремлёв скромно подчеркивает, что задача любого спортивного функционера - обеспечивать своим спортсменам и тренерам все условия для того, чтобы они могли сконцентрироваться на результате.

- Любой руководитель национальной федерации обязан работать на своих спортсменов и тренеров, должен создавать им условия. Только благодаря таким действиям вид спорта может развиваться. Хотелось бы, чтобы все региональные и национальные федерации поступали так. Наша задача - добиться массовости, тогда результаты придут. За два с половиной года количество занимающихся боксом в России, согласно нашему исследованию, выросло на 15 процентов. Это, мне кажется, немало. Спасибо нашему государству, за поддержку бокса как внутри страны, так и на мировой арене.

Сегодня есть множество желающих из разных стран мира вложить деньги в Международный боксерский фонд, чтобы помогать развитию бокса во всем мире. Что касается Федерации бокса России, мы приняли ее с долгами, но вышли на самоокупаемость. Сегодня много частных спонсоров участвуют, помогают финансированию наших мероприятий. Много желающих финансировать наш вид спорта, на сегодня помогать боксу - это престижно. Сегодня Федерация бокса России – самая прогрессивная спортивная федерация.

Бокс заслуживает свой отдельный праздник. И Международный День бокса, который появился из Дня Российского бокса, поддержало все мировое боксерское сообщество. Это говорит о том, что все руководители, все страны объединились, чтобы развивать наш вид спорта. В 2017 году мы собрали на Красной площади 90 тысяч зрителей, в 2018 - 150 000, а в этом году День бокса посетило около 400 тысяч человек. Все боксеры празднуют этот день, это колоссально помогает популяризации нашего вида спорта. Только у нашего вида спорта есть такой праздник.