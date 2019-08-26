Сортировать мусор нас может приучить скидка на коммуналку

Во дворах появляются два типа контейнеров - для мокрого мусора (в основном органики, продуктов питания) и сухого (всего остального). Специалисты объясняют: так потом проще сортировать и перерабатывать отходы. У этой истории две основные мотивации.

Первая - закапывать мусор в землю, как это было у нас принято еще при СССР, больше некуда. Свалок не хватает. Полигоны, отравляющие воздух мерзким сероводородным свалочным газом, начинают массово закрывать.

Мотивация номер два - возвращать в оборот как можно больше вторсырья. Опять же - чтобы меньше отходов приходилось перерабатывать, закапывать, уничтожать.

Часть москвичей от новостей про раздельный сбор в недоумении: теперь я должен буду целых два ведра на кухне держать, в пакетики разные типы отходов собирать? Многих это откровенно страшит.

Главный вопрос - как перестроиться на раздельный сбор и как его запустить в масштабах одной отдельно взятой московской квартиры.

7 ИЗ 10 ГОТОВЫ?

Сижу на скамейке у подъезда 34-этажки в районе Аэропорт. Эколог, глава московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, полностью перешедший на раздельный сбор еще лет десять назад, должен вот-вот приехать с очередной встречи. Специалист наконец появляется, и в тот же момент к нему подходят несколько женщин. У них очень важный вопрос: почему нежелательно сдавать в утилизацию пэт - пластиковые бутылки, в которые разливают воду и газировку?

- Понимаете, главная технология утилизации такого пластика - сжигание. Но при этом выделяется такое количество тепла и вредных веществ, что от утилизации больше вреда природе, чем пользы, - объясняет эколог. - Я во Владимирской области видел последствия. Куча небольших фирм, которые берутся за утилизацию пэт-пластика. Полукустарные цеха, размером чуть больше комнаты. Вы бы слышали, как там живущие вокруг таких «заводов» люди стонут от того, чем приходится дышать. Ждем, когда в Московском регионе новые мусороперерабатывающие заводы откроют, там будут применяться уже другие технологии, более безопасные.

Свалок не хватает. Полигоны, отравляющие воздух мерзким сероводородным свалочным газом, начинают массово закрыватьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После короткого разговора с жильцами поднимаемся на лифте в квартиру к экологу.

- Какие у вас тут люди сознательные...

Расулмухамедов кивает.

- По всем соцопросам 60 - 70 процентов жителей Москвы готовы собирать мусор раздельно. У нас много сознательных. Многие откладывают в разные пакеты бумагу и пластик. Несут ко мне, - это уже на этаже он показывает мне закуток около квартиры.

Там в мешках сложены кипы старых газет и картона. На стеллажах не меньше сотни 5 - 6-литровых баклажек от питьевой воды.

- Я этот пластик не выбрасываю. Эффективно утилизируют у нас только крышки от бутылок, жесткий пластик, но с пэтом пока не получается. Поэтому мы с волонтерами района делаем из них кормушки для птиц на зиму.

Надо возвращать в оборот как можно больше вторсырья, чтобы меньше отходов приходилось перерабатывать, закапывать, уничтожатьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ. ОН ЖЕ ДИСПОУЗЕР

- Я как среднестатистический москвич произвожу около 500 килограммов отходов в год, - говорит эколог. - Вопрос в том, сколько я реально выношу в мусорку.

- Примерно 40 - 45 процентов моих отходов - органика, я много фруктов ем, - продолжает Расулмухамедов и несет к раковине тарелки с арбузными корками и семечками. Для демонстрации.

Там у него стоит измельчитель пищевых отходов (он же диспоузер). Система домашней утилизации. В заграничных фильмах такие часто показывают. Эколог поднимает решетку на сливе раковины и счищает вниз содержимое тарелок. Одно нажатие кнопки - электричество запускает дробильную камеру, она начинает вертеться и ловко молоть пищевой мусор. Кстати, там, внизу, вовсе не ножи, как опять же в кино показывают, а неровности. При болтании огрызки, картофельные очистки и прочее за полминуты превращаются в мелкие-мелкие остатки. Расулмухамедов включает воду, и бывший арбуз уносится по канализационным трубам вниз.

- В Москве система канализации в прекрасном состоянии, так что никаких проблем, - говорит эколог.

Конечно, приобрести диспоузер - не бутылку пива купить. Самые недорогие модели - от 12 тысяч рублей, более-менее хорошие - в районе 20 тысяч. Зато удобно.

Выносить на мусорку почти нечего. Пищевые отходы улетают в трубу. Бумага и пластик копятся на лестничной площадке. Что еще остается?

- Когда я и мои соседи заполняют мешки бумагой, за ними приходят наши дворники, - рассказывает специалист. - У них есть помещение, где они собирают макулатуру со всего дома. Потом сами отвозят в фирмы, которые принимают это вторсырье. Для них это прибавка к зарплате (в среднем приемщики платят 10 - 15 рублей за килограмм. - Авт.). Для нас - понимание, что бумага вернется в оборот. Бумагу, кстати, можно вот так перерабатывать до шести раз. Последняя стадия - картонные коробочки для яиц. Но в итоге чем больше бумаги мы будем производить, тем меньше нам нужно будет пластика. Вспомните: еще в 80-е его почти не было, даже упаковка была в основном из бумаги, а теперь он везде. При этом распад пластика растягивается на сотни лет. Это неэкологично.

Главный вопрос - как перестроиться на раздельный сбор и как его запустить в масштабах одной отдельно взятой московской квартирыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Китайцы убили двух коммунальщиков»

Разговор заходит о предложенной системе двух контейнеров.

- Два контейнера - это, конечно, хорошо, - говорит Расулмухамедов. - Но сейчас важно дать человеку простой алгоритм, что он должен делать. На мой взгляд, большую активность должны проявлять сами жители. Не просто сбрасывать весь сухой мусор в отдельный контейнер, а идти дальше. Мы уже не первый год собираем макулатуру через школы. Жители районов через детей передают.

Мы со стороны Всероссийского общества охраны природы будем добиваться, чтобы те, кто раздельно собирает мусор, платил за сбор и вывоз мусора меньше. Например, если у тебя стоит дома диспоузер и он перерабатывает в среднем треть твоих отходов, то и плати на 30% меньше...

В Москве, напомним, сбор и вывоз твердых бытовых отходов в платежках отдельной строчкой не проходят. А вот в Московской области это действует. В среднем 500 - 1000 рублей ежемесячно в зависимости от метража квартиры.

Хотя во многих странах мира танцуют от обратного: не хочешь собирать мусор раздельно - плати большой штраф!

- Тут главное - не впадать в крайность. Есть ведь пример Китая. У них приняли радикальные меры. Например, в некоторых крупных городах у новых контейнеров стоят специальные контролеры - коммунальщики, которые следят, чтобы народ правильный мусор в правильные контейнеры бросал. Вас могут даже попросить открыть свои пакеты, показать, где у вас что. Ну и к чему это приводит? Люди у контейнеров с этими контролерами драться начинают. В этом году уже двух коммунальщиков убили, представляете?

- Через сколько лет мы научимся раздельному сбору мусора?

- Нужно закладывать одно поколение - это около 20 лет....

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