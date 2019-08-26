Самый большой угольный разрез России встречает 70-летие

День шахтера – один из главных праздников в любом угледобывающем регионе (в 2019-м отмечают 25 августа). Его значимость практически сопоставима с Новым годом. Но есть даты, которые, без преувеличения, входят в историю. Например, 22 августа в стране отметили 70-летие крупнейшего угледобывающего предприятия России и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - Бородинского разреза имени М.И.Щадова.

Больше половины угля в Красноярском крае добывается в Бородино

ГЛАВНАЯ «ЗВЕЗДА»

- Это главная «звезда» в созвездии угледобывающих предприятии СУЭКа – самый большой в России, самый красивый, самый любимый, - не стесняется на громкие признания заместитель генерального директора по производственным операциям компании СУЭК Владимир Артемьев.

Владимир Артемьев напомнил о мощи и красоте Бородинского разреза

Масштабы Бородинского разреза на самом деле захватывают дух. Глубина – до 100 метров, площадь – семь на два километра. Строительство производства началось сразу после Великой Отечественной войны, в эксплуатацию было запущено в 1949-м. Предприятие разрабатывает Канско-Ачинский буроугольный бассейн, уникальную природную кладовую с запасами свыше 600 млрд тонн. Уголь не имеет аналогов в мире по экологическим характеристикам - рекордно низкому содержанию золы и серы. Сегодня больше половины угля в Красноярском крае добывается в Бородино. А сам край считается одним лидеров по производству угля в России – здесь производят каждую десятую тонную в стране, причем самым безопасным открытым способом.

Непосредственно в Бородинском разрезе трудятся около 1,5 тысяч человек. В две смены – по 12 часов каждая (на новую заступают через одни-двое суток отдыха). Без выходных и праздников. Независимо от температуры на улице (а в Сибирь случаются и -40, и +30). Причем, ни с кайлом, ни с лопатой в разрезе людей не найти – производство высокотехнологичное.

У гигантского экскаватора работает сразу 18 ковшей, каждый из которых на 330 литров

КРАН ВЫСОТОЙ С 10-ЭТАЖНЫЙ ДОМ

…Бывал ли когда-нибудь режиссер-аниматор Миядзаки в сибирской глубинке? Едва ли. Но складывается ощущение, что гигантские летающие машины и ходячие замки классик японского аниме рисовал именно в Бородино. Только здесь в России трудятся роторные экскаваторы ЭРП-2500, которые своими габаритами достигают высоты 10-этажного дома. Масса одного экскаватора – 1860 тонн (примерно столько вести 1200 легковых автомобилей). «Стружку» с угольного пласта снимает роторное колесо, на котором установлены 18 ковшей емкостью по 330 литров каждый. Из ковшей уголь попадает на конвейер и отгружается прямо в железнодорожный вагон. Производительность машины больше 3 тыс. тонн в час. Проще говоря, лишь один ЭРП-2500 за сутки грузит больше, чем некоторые небольшие разрезы за год. А здесь используются три таких экскаватора!

Андрей Федоров обратил внимание, что практически вся Сибирь обогревается углем с Бородинского разреза

- На соревнованиях вагон загружаем за 40 секунд, а бывает и быстрее. В обычной жизни - за минуту, - обыденно, без тени бравады говорит Заслуженный шахтер России, старший машинист ЭРП-2500 Владимир Кукса. – Техника активно модернизируется. Если раньше роторные экскаваторы управлялись рычагами, то сейчас джойстиком, вся проводка заменена, агрегаты напичканы датчиками. Высококлассные эксперты мониторят состояние металлоконструкций и в случае необходимости их меняют.

Управляет гигантом смена из шести человек, в том числе машинисты ротора и погрузки.

Как вы уже поняли, вывозят уголь железнодорожными составами, которые загружаются непосредственно на месте добычи. За год разрез перемещается на 60 метров. Дороги и железнодорожные пути перекладываются по мере необходимости.

В шахтерских городах День шахтера не менее значим, чем Новый год

Больше того, компания компенсирует то влияние, которое оказывает на природу. Размер разреза не увеличивается – он смещается. Снятую с угольного пласта плодородную землю и породу перевозят на противоположную сторону карьера, а отработанные площади в последствии снова засыпают землей, засаживают соснами и облепихой. Причем, облепиху каждый год жители Бородино собирают для личного пользования.

ТЕПЛО ДЛЯ СИБИРИ

- Практически вся Сибирь обогревается углем с Бородинского разреза, - пояснил генеральный директор компании «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. – Сейчас предприятие наращивает мощности. В 2018 году Бородинский разрез впервые за последние десятилетия «перешагнул» отметку в 20 млн. тонн, добыв за год 21,6 млн. тонн угля. В 2019 году к этому объему планируется «прирастить» еще 10%. А к концу 2020 года планируется вывести добычу на уровень 26 – 28 млн. тонн угля.

Насколько это внушительные цифры для предприятия? На закате СССР Бородинский разрез отгружал больше 30 млн. тонн. Красноярский уголь «доезжал» до Болгарии и ряда других дружественных Советскому Союзу стран. Вот только поставлялся он тем государствам в качестве взаимопомощи, а не за деньги.

Использование бездымных брикетов позволяет многократно снизить количество концерогенов в воздухе

Сейчас времена другие. Руководство СУЭК просчитывает экономику каждого контракта.. Например, несколько лет назад отгружали до 2 млн тонн сибирского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но на данное время продажи за границу с учетом транспортировки экономически не выгодны, поэтому компания бородинский уголь преимущественно используется на внутреннем рынке России.

В 2016 году Бородинский разрез первым из всех отечественных угледобывающих предприятий с начала эксплуатации (и на сегодня единственный!) преодолел рубеж добычи угля в миллиард тонн. Сколько времени еще можно добывать «бородинский» уголек?

- У меня за спиной четыре миллиарда тонн угля, - показывает в сторону еще неразработанной части разреза Владимир Артемьев. - А использовали только миллиард. Думаю, и детям нашим хватит, и внукам.

Критики угольной отрасли нередко обвиняют ее в давлении на экологию. Да, уголь при сгорании выделяет посторонние вещества в атмосферу. Но эта история напоминает старый анекдот, который заканчивается фразой «вы просто не умеете ее готовить». Например, фильтры на красноярской ТЭЦ №3 улавливают 99% всех выбросов. В атмосферу выходит фактически лишь водяной пар. То есть экологические проблемы решаемы, если за них браться. А при этом производство электричества на угле в Красноярском крае минимум на 30% выгоднее, чем на газе или других источниках энергии.

Бородинский разрез первым среди всех угольных предприятий России добыл больше 1 млрд. тонн угля

И ДЛЯ ПЕЧИ, И ДЛЯ ШАШЛЫКА

Еще один пример - Сибирская угольная энергетическая компания создала, практически, новый вид топлива, который позволит решить экологические проблемы в городах, где частные дома активно топят углем.

- В один испытательный котел загружаем бурый уголь, в другой – бездымные брикеты. Как видим, уголь прилично дымит, а от брикетов дыма практически нет. Это значит, что брикеты при сгорании практически не выделяют вредных веществ, - поставил небольшой эксперимент разработчик бездымного топлива, начальник управления инновационных технологий переработки угля компании «СУЭК-Красноярск» Сергей Степанов. И тут же предложил журналистам, - А теперь проведите рукой над трубами».

Осторожно запускаю руки в специальные отверстия: от правой тянет сгоревшим углем – когда-то так пахли все поезда; а левая практически не имеет постороннего запаха.

Бездымные брикеты производят на основе обычного бурого угля, которым традиционно топят печи. Технология не имеет мировых аналогов. Все вредные вещества из угля выжигаются, после чего полученный состав «склеивается» технической мукой. В результате получается брикет, который по своему составу напоминает активированный уголь (ключевая разница в том, что при производстве таблеток используются пищевые ингредиенты).

Сегодня дым от сгоревшего в печах частных домов угля – проблема Красноярска. В черте населенного пункта находятся около 13 тысяч частных домов, которые отапливаются углем. Дым выходит из невысоких труб и сразу попадает в легкие местных жителей.

70-летие Бородинского разреза стало общегородским праздником

В феврале - марте 2019 года разработчики бездымных брикетов провели масштабный эксперимент. Совместно с Министерством экологии Красноярского края и администрацией Красноярска СУЭК завез в 9 тысяч частных домов города по 300 килограмм бездымных брикетов. Передвижная лаборатория Минэкологии изучало изменения состояния воздуха. Выяснилось, что в атмосфере концентрация оксида углерода, диоксида, оксида азота и взвешенных веществ сократилось в два раза, а бензапирена – от 3,8 – до 6 раз, а в отдельные дни его совсем не находили.

Казалось бы, вот решение экологических бед Красноярска! Теплоотдача бездымных брикетов в 1,5 – 2 раза выше, чем у угля, но и стоит он в двое дороже – так как это продукт глубокой переработки угля. Конечно, при налаживании массового производства, цена могла быть дешевле.

- Решением проблемы могло бы стать выделение правительством Красноярска субсидии на производство бездымных брикетов. Власти города сейчас думают над этим, - сообщил заместитель гендиректора компании «СУЭК-Красноярск» Михаил Мангилев. – В сентябре на базе Березовского разреза запланирован запуск промышленного комплекса глубокой переработки угля мощностью 30 тысяч тонн в год с возможностью увеличения до 60 тысяч тонн в год.

Во время опытов с бездымным топливом, которое получило название «Сибирский брикет», выяснились несколько приятных бонусов. Оказалось, что его можно использовать не только в печи или в котле, но и в камине. Больше того, на нем можно жарить шашлык!

- Древесный уголь обычно прогорает за 40 минут, а на бездымном брикете можно жарить мясо до 3 часов. Приготовили первую партию шашлыков, поели, шампура остыли – можно вторую насаживать. И так не один раз. Я не первый год жарю шашлык на бездымных брикетах, - признался Сергей Степанов.

«ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ»

22 августа в Бородино начались торжества, посвященные 70-летию угольного разреза. На предприятии чествовали победителей соревнований профессионального мастерства, ветеранов, участников творческих и спортивных конкурсов. Кульминацией стал общегородской праздник. Жители Бородино увидели зрелищное шествие горняков разных поколений, официальную программу с приветственными словами первых лиц края, а также выступление лучших красноярских коллективов и звезд российской эстрады.

Более 130 красноярских горняков Сибирской угольной энергетической компании в День шахтера отмечены за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие угольной отрасли России. Передовикам и ветеранам производства вручили государственные, ведомственные, краевые и корпоративные награды.

Так, трое сотрудников красноярских предприятий СУЭК Указом президента России Владимира Путина удостоены почетного звания «Заслуженный шахтер РФ», еще один награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Двадцать горняков (вдвое больше, чем в 2018 году) отмечены ведомственными наградами Минэнерго РФ– нагрудным знаком «Шахтерская слава» и медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса», а также Почетными грамотами и Благодарностями Минэнерго.

«Из года в год представители шахтерской профессии обеспечивают энергетическую независимость региона и его экономическое благополучие. Их целеустремленность и преданность делу помогли краю освоить крупнейшие месторождения, занять ведущие позиции в стране по добыче полезных ископаемых, стать ее опорой в развитии промышленности и энергетики», - подчеркивают в поздравительном слове к горнякам губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов.

«В угледобывающей отрасли края заняты порядка 5 тысяч человек. Отрасль интенсивно развивается: объем добычи в 2018 году составил 41,9 млн тонн, что на 5,5 % больше объемов прошлого года. Определяющее значение в этих результатах имеет Бородинский угольный разрез им. Михаила Ивановича Щадова, который обеспечивает более половины добываемого в крае угля, - отметил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. - В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем подвиг тех, кто стоял у истоков, ветеранов, сотрудников, которые служат предприятию сегодня, а это около 3 тысячи человек. Результаты вашего труда являются залогом устойчивой работы систем жизнеобеспечения, развития социальной сферы и промышленности!»