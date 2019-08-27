20 главных российских фильмов и сериалов по мнению пользователей Google

27 августа традиционно отмечают День российского кино. В преддверии праздника компания Google составил рейтинг самых популярных запросов среди пользователей. Какие фильмы и сериалы искали чаще всего.

Топ-10 российских фильмов

Фильмы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего

1. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

2. Т-34

Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян

3. Громкая связь

4. Балканский рубеж

Балканский рубеж Официальный трейлер 2 HD.

5. Любовницы

6. Бабушка легкого поведения 2

7. Миллиард

Миллиард - Официальный трейлер (HD).В кино с 18 апреля!

8. Тобол

9. Семь ужинов

10. Ёлки последние

Ёлки Последние. Официальный трейлер 120' 6+.

На первом месте оказалась комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», повествующая историю одного очень отчаянного ограбления. Главные роли в картине Ильи Куликова исполнили актеры Александр Петров, Сергей Бурунов и Александра Бортич, знакомые зрителям канала ТНТ по одноименному сериалу. Вторая строчка рейтинга досталась «Т-34» — военно-приключенческому боевику режиссёра Алексея Сидорова, действие которого разворачивается во времена Великой отечественной войны. Третью позицию заняла трагикомедия «Громкая связь», по сюжету которой участники «Квартета И» переживают худшую вечеринку в жизни. На четвертой и пятой строчках — комедийные фильмы «Любовницы» и «Бабушка легкого поведения 2».

Топ-10 российских сериалов

Сериалы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего

1. Мамы чемпионов

2. ИП Пирогова

Главная героиня сериала «ИП Пирогова» — домохозяйка Вера, жизнь которой кардинально меняется после измены мужа.Фото: кадр из фильма

3. Домашний арест

Мэр попадается на взятке, и суд отправляет его под домашний арест.Фото: кадр из фильма

4. Реальные пацаны

5. Экспроприатор

6. Толя робот

Толя - молодой провинциальный парень без рук и ног, который оказывается более сильным, жизнелюбивым и оптимистичным, чем окружающие его люди с руками и ногамиФото: кадр из фильма

7. Мылодрама

8. Содержанки

Приехавшая в столицу Даша, искусствовед из провинции, мечтает о новой, лучшей жизни, но загадочное и жестокое происшествие изменит все.Фото: кадр из фильма

9. Все могло быть иначе

10. Пекарь и красавица

Самым популярным среди пользователей Google сериалом стал проект телеканала СТС «Мамы чемпионов» с Екатериной Вилковой, Ириной Розановой и Павлом Трубинером в главных ролях. Спортивная драма повествует историю противостояния разных взглядов на воспитание победителей. На втором месте — комедия «ИП Пирогова» о непредсказуемом мире женского предпринимательства. Третью строчку пользователи отдали «Домашнему аресту» — истории о мэре небольшого города, который оказывается во власти простых обитателей коммуналки. Четвертое и пятое место заняли криминальный сериал «Экспроприатор» и социальная комедийная драма «Толя робот».