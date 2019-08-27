20 главных российских фильмов и сериалов по мнению пользователей Google
27 августа традиционно отмечают День российского кино. В преддверии праздника компания Google составил рейтинг самых популярных запросов среди пользователей. Какие фильмы и сериалы искали чаще всего.
Топ-10 российских фильмов
Фильмы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего
1. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
2. Т-34
Т-34 Трейлер (2018).В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, , Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян
3. Громкая связь
4. Балканский рубеж
Балканский рубеж Официальный трейлер 2 HD.
5. Любовницы
6. Бабушка легкого поведения 2
7. Миллиард
Миллиард - Официальный трейлер (HD).В кино с 18 апреля!
8. Тобол
9. Семь ужинов
10. Ёлки последние
Ёлки Последние. Официальный трейлер 120' 6+.
На первом месте оказалась комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», повествующая историю одного очень отчаянного ограбления. Главные роли в картине Ильи Куликова исполнили актеры Александр Петров, Сергей Бурунов и Александра Бортич, знакомые зрителям канала ТНТ по одноименному сериалу. Вторая строчка рейтинга досталась «Т-34» — военно-приключенческому боевику режиссёра Алексея Сидорова, действие которого разворачивается во времена Великой отечественной войны. Третью позицию заняла трагикомедия «Громкая связь», по сюжету которой участники «Квартета И» переживают худшую вечеринку в жизни. На четвертой и пятой строчках — комедийные фильмы «Любовницы» и «Бабушка легкого поведения 2».
Топ-10 российских сериалов
Сериалы, информацию о которых русскоязычные пользователи Google Поиска на протяжении года искали чаще всего
2. ИП Пирогова
Главная героиня сериала «ИП Пирогова» — домохозяйка Вера, жизнь которой кардинально меняется после измены мужа.Фото: кадр из фильма
3. Домашний арест
Мэр попадается на взятке, и суд отправляет его под домашний арест.Фото: кадр из фильма
6. Толя робот
Толя - молодой провинциальный парень без рук и ног, который оказывается более сильным, жизнелюбивым и оптимистичным, чем окружающие его люди с руками и ногамиФото: кадр из фильма
7. Мылодрама
8. Содержанки
Приехавшая в столицу Даша, искусствовед из провинции, мечтает о новой, лучшей жизни, но загадочное и жестокое происшествие изменит все.Фото: кадр из фильма
Самым популярным среди пользователей Google сериалом стал проект телеканала СТС «Мамы чемпионов» с Екатериной Вилковой, Ириной Розановой и Павлом Трубинером в главных ролях. Спортивная драма повествует историю противостояния разных взглядов на воспитание победителей. На втором месте — комедия «ИП Пирогова» о непредсказуемом мире женского предпринимательства. Третью строчку пользователи отдали «Домашнему аресту» — истории о мэре небольшого города, который оказывается во власти простых обитателей коммуналки. Четвертое и пятое место заняли криминальный сериал «Экспроприатор» и социальная комедийная драма «Толя робот».
ИСТОЧНИК KP.RU