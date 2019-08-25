2019-08-25T20:47:33+03:00
Звезды

«Поближе к любимому»: Жена Валерия Леонтьева переехала из Майами в Москву

Теперь Людмила Исакович живёт с мужем под одной крышей
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Валерий Леонтьев на фестивале "Новая волна"Валерий Леонтьев на фестивале "Новая волна"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Они познакомились в 70-е. Людмила Исакович была руководителем ансамбля «Эхо», который стал для тогда еще начинающего певца Валерия Леонтьева трамплином на музыкальный Олимп. Когда на Валерия Яковлевича упала слава и первые большие гонорары, певец купил дом в Майами, куда потом переехала на ПМЖ его супруга.

Людмила сделала на территории особняка гостиницу для собак. Плюс ко всему занималась стрижкой четвероногих. Однако на «Новой волне» Валерий Яковлевич огорошил признанием - супруга оставила работу.

- Люся в Москве. Ходит по театрам, - рассказал журналистам певец на «Новой волне» в Сочи. А зачем ей работать? Пусть отдыхает. Она в деньгах не нуждается. Ей и просить ничего не надо - безусловно, с моей стороны есть финансовая поддержка. Это даже не обсуждается.

Людмила Исакович была руководителем ансамбля «Эхо», где пел Валерий Леонтьев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Людмила Исакович была руководителем ансамбля «Эхо», где пел Валерий ЛеонтьевФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как рассказывает Валерий Яковлевич, он счастлив, что теперь больше времени проводит с женой.

- Очень любим с Люсей ходить по ресторанам, где есть всякая вкуснятина, - улыбается певец.

Впрочем, дом в Майами артист не намерен продавать. Это жилище по-прежнему будет дальней дачей Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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