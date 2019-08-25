У Мальорки в разгар тайных бизнес-переговоров загорелась и утонула яхта ценой в $10 млн.

Вечером 24 августа в Средиземном море загорелась и утонула яхта «Англетер» (d’Angleterre). По данным источников «КП» в российских военно-дипломатических кругах — на борту 34-метрового судна стоимостью в $10 млн находились весьма непростые люди: представители бизнес-структур из России и одной из ближневосточных стран, обсуждавшие поставки стратегически важной продукции. Для проведения переговоров они, по словам нашего источника, и арендовали эту яхту за 15 тысяч евро в сутки.

Пытаясь проверить данную информацию, «КП» связалась с директором фирмы Nave Magna (управляла затонувшим «Англетером») — международным предпринимателем Александром Дмитренко. Тот отказался комментировать версию нашего источника о «тайных бизнес-переговорах», равно как и раскрывать личности клиентов. Однако сообщил о причинах трагедии:

Судно стояло всего в трёхстах метрах от МальоркиФото: Предоставлено очевидцами

— На борту было 10 гостей и 5 членов экипажа. Предварительная версия пожара — короткое замыкание в системе кондиционирования в кормовом отсеке яхты, — сказал нам господин Дмитренко. — Капитан и моряки, подвергая свои жизни опасности, тщетно пытались совладать с огнём. Судно стояло всего в трёхстах метрах от Мальорки [один из Балеарских островов — ред.], у города Пальма. Но из-за халатности испанских морских пожарных (которые, прибыв на место, тушили возгорание крайне вяло) «Англетер» сгорел дотла и затонул.

По словам Александра Дмитренко, перед этим команда успешно провела эвакуацию всех пассажиров, пострадавших нет. В ближайшее время место гибели яхты будут обследовать водолазы для принятия решения о подъёме её остова на поверхность, дабы избежать экологического загрязнения акватории.

Что касается «тайных российско-арабских переговоров о стратегических поставках», которые якобы происходили на «Англетере», — то, по мнению источников «КП», они будут продолжены, несмотря на инцидент.