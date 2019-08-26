2019-08-26T01:11:24+03:00
Общество

Трагедия «Адмирала Нахимова»

В последний день августа 1986 года подле Новороссийска произошла страшная морская катастрофа
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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«Адмирал Нахимов» незадолго до катастрофы...«Адмирал Нахимов» незадолго до катастрофы...Фото: РИА Новости
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Немыслимая, даже нелепая. Она не должна была случиться, если бы капитаны обоих судов соблюдали элементарные правила судоходства. Но каждый из них был слишком уверен в себе. Трагедия произошла всего в двух милях от берега - это около 3,7 км.

Сухогруз «Петр Васев» вблизи мыса Дооб столкнулся с пароходом «Адмирал Нахимов» (бывший «Берлин», взятый нами после войны по репарациям), на борту которого безмятежно готовились ко сну 897 пассажиров. 346 человек экипажа - в команде. Спасти удалось лишь 632 человека…

Два вопроса требовали ответа. Первый: по чьей вине произошло столкновение? И второй - почему «Нахимов» так быстро пошел ко дну?

В 22 часа 15 минут береговой пост регулирования движения судов радировал на сухогруз, подходивший к Новороссийску: «Из порта выходит пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». Прошу пропустить». И этот краткий диалог был грубейшим нарушением международных правил, потому что все должно было произойти ровно наоборот! Пропустить должно было то судно, чей правый борт подставляется под теоретически возможный удар - замедлить ход должен был именно «Нахимов»!

Капитан «Васева» Виктор Ткаченко принял команду с берега как нелепый совет и не снизил скорости…

Капитан «Нахимова» Вадим Марков тоже нарушил морской закон: знал же он, что должен дать пройти сухогрузу.

В 23 часа 12 минут «Петр Васев» на полном ходу врезался в правый борт «Адмирала Нахимова». Образовалась пробоина площадью около 80 кв. м. С трехкомнатную квартиру. Не прошло и восьми минут, как «Нахимова» поглотила пучина…

И выплыл тот, второй вопрос: почему это произошло так стремительно?!

Ответ оказался до ужаса прост: судно давно достигло старости - его построили в Германии в 1925 году, и корабль отошел к нам по репарации после войны. Срок его службы истекал через три месяца. Но и это не все: суда подобной конструкции могли оставаться на плаву лишь с одним затопленным отсеком, а «Нахимов» получил пробоину сразу в два!

Суд установил, что по указанию начальника Черноморского пароходства С. Лукьянченко, подписавшего акт о разрешении дальнейшей эксплуатации «Нахимова», судно и выпустили в круизный рейс. А пароход к этому уже был непригоден…

Как всегда, события такого масштаба сопровождали самые невероятные версии.

В частности, проявилось и «потустороннее» вмешательство: в те дни Крымской астрофизической обсерваторией зафиксировали резкий скачок некоего электромагнитного излучения из космоса, подавившего работу радаров, в результате чего капитан «Васева» увидел третье судно вдалеке и принял его за «Нахимова» - потому, дескать, и двигал по курсу, не снижая скорости. Но эта версия, скорее всего, была придумана для облегчения участи капитана.

Не помогло. Оба - и Ткаченко, и Марков - получили по 15 лет лишения свободы и по 40 тысяч советских полновесных рублей штрафа.

Оба капитана были помилованы, и в 1992 году Вадим Марков вернулся в Черноморское пароходство на должность капитана-наставника, а Виктор Ткаченко эмигрировал с семьей в Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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