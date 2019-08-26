Олень на столбе: тайне 16 лет

Интернет-общественность озадачена снимком, которым поделился известный уфолог из Тайваня Скот Уаринг (Scott C. Waring). На снимке — туша оленя, лежащая на одном из столбов опоры линии связи. Лежит на высоте более 8 метров. Как она туда попала?

Скотт припомнил байки коллег про так называемый притягивающий луч (Tractor beam), посредством которого инопланетяне поднимают и переносят в свои «летающие тарелки» живые и неживые объекты. И предположил, что так оно и случилось с несчастным животным. Оленя сначала умыкнули, а потом выбросили, исследовав.

Чаще всего пришельцы воруют домашний скот.

Некая сила вознесла тушу на высоту более 8 метров.

Существует ли более вразумительное объяснение? Конечно, но и у него есть недостатки.

Скотт позаимствовал снимок с оленем у активиста соцсетей, который скрывается под ником Coast to Coast AM. Тот выложил его на днях, тоже где-то позаимствовав.

Но снимал оленя кто-то другой и очень давно. Осведомленные пользователи указали в откликах, что таинственное фото впервые появилось в январе 2003 года. И было сделано недалеко от города Хедингли (Headingley) в канадской провинции Манитоба (Manitoba). Оленя на столбе видели многие, о нем рассказывали по радио (CBC radio), показывали по телевидению в выпусках новостей. То есть, история давнишняя. Что отнюдь не делает ее менее загадочной. Ведь каким именно образом олень оказался на высоте, до сих пор неизвестно.

Место обнаружения оленя на столбе.

Оленя мог сбить поезд, проносившийся по расположенной рядом железной дороге. Это — весьма правдоподобная гипотеза. Но какой силы должен быть удар, чтобы туша взлетела столь высоко? Энтузиасты, желавшие докопаться до правды, обратились в Канадские НЖД - Canadian National Railways (CNR). Там ответили: теоретически локомотив способен нанести удар соответствующей мощности. Но на практике такое вряд ли возможно. К тому же никаких сообщений от локомотивных бригад о ЧП подобного рода не поступало.

Имеется альтернативное предположение - еще более разумное : оленя все-таки сбил поезд, а на столб тушу положили какие-то шутники. Но за 16 лет никто так и не взял на себя

Опора стоит рядом с насыпью железной дороги.

ответственность за «шутку».

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Олень на клене

Канадский олень — не первый, оказавшийся на высоте. 18 ноября 2002 года биржевой маклер Геральд Инман (Gerald Inman), гуляя в лесу в округе Делавэр (Delaware county, New York), увидел оленя на дереве — тот висел между ветвями клена на высоте более 4 метров. Рассказал об этом. 7 декабря 2002 в том, что маклер не прихвастнул, убедился некто Джим Хаджинс (Jim Hudgins). Нашел оленя и сфотографировал его.

Олень на дереве.

Место обнаружения оленя на дереве.

Горячие головы предполагают: если уж не шутники разместили тушу в развилке кленовых ветвей, то тогда - «снежный человек», который якобы встречается в американских лесах. Тут его называют Сасквач или Бигфут. Или Йети. Рассказывают, будто бы эти мохнатые гиганты и в самом деле охотятся на оленей — едят их. Кто-то мог припрятать добычу, чтобы волки и медведи не добрались.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

НЛО способны на воровство, а пришельцы — на зверства

Видео, совсем уж давно гуляющее по интернету, свидетельствует: притягивающий луч реально работает. По крайней мере у него хватает сил поднять корову. Не говоря уж об олене, который гораздо легче.

На кадрах, сделаных еще в 1983 году в Аргентине в местечке Пуэрто Габото (Puerto Gaboto, Argentina), видно, что корова, которая только что паслась среди других, проворно взмывает по направлению к какому-то сияющему в облаках диску - к «летающей тарелке» надо полагать.

Похищение коровы в Аргентине.

Кто снимал, не известно. Равно, как и дальнейшая судьба конкретно этой коровы. Но других ждал страшный конец. Их убивали - вспарывали туши, вырезали часть органов. Мертвую скотину находили даже в зоопарках.

Одна из жертв инопланетного зверства.

Как свидетельствует известный российский уфолог Михаил Герштейн, особо массовой бойня была в 1975 - 1976 годах в США. Количество жертв исчислялось тысячами. Только в штате Колорадо в среднем гибли по три коровы в день.

В 2009 году история повторилась. Фермеры находили туши с разрезами, сделанными словно бы лазерами — ровно и бескровно. И без каких-либо следов вокруг.

У некоторых животных были переломаны все кости. Их будто бы сбрасывали с большой высоты. Они свисали с деревьев и с линий электропередачи — как те олени. У канадского, кстати, были обрублены нижние части ног.

Вдруг Скотт Уаринг не зря грешит на НЛО?