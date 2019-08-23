Почему сборная США по фигурному катанию говорит по-русски

22 августа во французском Куршевеле стартовал первый этап юниорской серии Гран-при.

Первый канал ведет прямые трансляции с соревнований, готовит шикарные интервью с российскими участниками, а качество репортажей сравнимо с Олимпийскими играми. В четверг выступали одиночники. После исполнения короткой программы ученики Этери Тутберидзе Майя Хромых и Камила Валиева занимают первое и третье места соответственно у девочек, а Егор Рухин идет четвертым у ребят. В пятницу в борьбу вступят и танцоры.

Любопытно, что этом сезоне против наших фигуристов будут соревноваться … наши же ребята! Например, в юниорской сборной США образовалась приличная группа русскоговорящих ребят. Подросли детки бывших советских фигуристов, уехавших в свое время за океан, а теперь тренирующих в Америке. Украинские хлопцы перебрались в Штаты в поисках спортивного счастья. Итак, представляем русских ребят в американской сборной.

Лиза Ткаченко (13 лет) – Алексей Киляков(14 лет)

Лиза Ткаченко и Алексей Киляков. ФОТО: U.S. Figure Skating

На первом этапе юниорского Гран-при в танцах команду США представляют Елизабет Ткаченко и Алексей Киляков. Пару тренируют Елена Новак и Алексей Киляков, которые в 1992 году были серебряными призерами чемпионата России в танцах, а также в этом же году выиграли Кубок России (пара тренировалась у Натальи Линичук в Москве). Сейчас их сын Алексей Киляков-младший в паре с Лизой Ткаченко представляют США. Ребята родились в Америке, трижды выигрывали чемпионат США на разных юниорских уровнях, а в этом сезоне завоевали право представлять Штаты на международной арене.

Максим Наумов (18 лет)

Максим Наумов c родителями.Фото: Личный архив

Максим – сын чемпионов мира в парном катании 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Парень родился в Америке, и вот уже второй год представляет Штаты на международной арене. Он дважды выигрывал чемпионат США на юниорских уровнях, а на этой неделе выступает на первом этапе юниорской серии Гран-при во Франции.

Илья Малинин (14 лет)

Представитель фигурной династии в третьем поколении. Его мама Татьяна Малинина родилась в Новосибирске, тренировалась под руководством отца Валерия Малинина, затем под руководством Игоря Ксенофонтова в Первоуральске. В 1999 году выиграла финал Гран-при и чемпионат Четырех Континентов, выступая за Узбекистан. Десятикратная чемпионка Узбекистана. Папа Ильи – Роман Скорняков, родился в Свердловске, дважды выступал на Олимпийских играх за Узбекистан.

Сам Илья уже трижды выигрывал чемпионат США в трех разных юношеских разрядах, и теперь впервые будет представлять Штаты на втором этапе юниорского Гран-при в Лэйк-Плэсиде 28 – 31 августа. Тренируют парня родители.

Аня Лаврова (14 лет) – Максвелл Гарт (18 лет)

Аня Лаврова и Максвелл Гарт. ФОТО: Ice-dance.com

Пара образовалась всего три месяца назад, но сумела набрать на внутренних стартах необходимое количество баллов для участия в международных турнирах.

Тренирует ребят Светлана Куликова, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России в танцах, и Мэтью Гейтс. Аня и Макс заявлены на второй этап в Лэйк-Плэсид.

Аня Лаврова родилась в США, в одиночном катании занималась у Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, а два года назад перешла в танцы.

Эвонлей Нгуен (16 лет) – Вадим Колесник (17 лет)

Этот дуэт образовался 2,5 года назад и сейчас работает под руководством Игоря Шпильбанда. Лучшая юниорская пара Америки на сегодняшний день.

Два с половиной года назад Вадим переехал из Харькова в США, чтобы тренироваться с Эвонлей. Пара очень быстро добилась успехов, получила этапы Гран-при и теперь претендует на самые высокие места.

Молли Сезанек (18 лет) – Егор Ерохов (20 лет)

Эта пара образовалась больше года назад. На международные соревнования заявлена впервые. Будет представлять Америку на третьем этапе Гран-при в Риге. Тренируются ребята в Академии Витона под руководством Алексея Килякова и Елены Новак.

Егор родился в Киеве, но не так давно перебрался в Америку.

Андрей Торгашев (18 лет)

Родители Андрея – бывшие советские фигуристы. Папа Артем Торгашев выступал в парном катании, мама Илона Мельниченко – в танцах.

Андрей родился в Корал Спрингс (Флорида). Неоднократно представлял США на различных международных турнирах и этапах Гран-при. Сейчас фигурист тренируется в Колорадо Спрингс у Кристи Кралл.