Погоня 20 машин ДПС за пьяным доставщиком пиццы в Москве закончилась ДТП

В ночь на пятницу, 23 августа, внимание патрульного экипажа ДПС привлек взбесившийся «Форд», брендированный под доставку еды. Машина неслась, нарушая все возможные правила.

- Инспекторы попытались остановить иномарку, однако, водитель никак не прореагировал. Было принято решение о преследовании, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД УВМД РФ по Москве.

Погоня по улицам в районе Люблино продолжалась около часа. Водитель виртуозно уходил от преследования, но закончилось все печально. В какой-то момент доставщик пиццы потерял управление: машина врезалась в столб, а потом еще и протаранила экипаж ДПС.

- Внутри машины находилась девушка-пассажир. С травмами она была госпитализирована, - сообщили в полиции.

Причины такого желания сбежать от преследования стали ясны сразу после остановки машины.

- Водитель был настолько пьян, что едва стоял на ногах. Не знаю сколько длилась погоня, но я насчитал 20 машин ДПС, которые за ним ехали, - рассказала «КП» очевидец Леонид Панфилов.

Водитель сервиса по доставке пиццы был сильно пьян.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ту же ночь водитель был доставлен в полицейский участок. Помимо лишения водительского удостоверения ему грозит увольнение из службы доставки. А еще мужчине придется оплатить ремонт рабочего автомобиля и машины ДПС.