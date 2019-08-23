“Вы дали нам силу участия”: “Росатом” представил на чемпионате WorldSkills-2019 стенд, который полностью создавали подростки

В четверг, 22 августа, в международном выставочном центре “Казань Экспо” состоялось открытие особого пространства TeenPower. Событие стало из первых мероприятий соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани.

Интересно, что созданием концепции стенда, как дизайна, так и программного контента, занимались 200 подростков из 10 городов России. Так, TeenPower стал местом для общения, вдохновения, перезагрузки, поисков себя и своего жизненного пути, придуманный «своими для своих». За время работы стенда порядка 45 тысяч школьников смогут поучаствовать в разнообразных обучающих программах. Кроме того, они смогут стать героями и даже соавторами фильма о современной молодежи.

- Это TeenPower-пространство. Пространство юных, творческих, активных людей. Мы - лишь тот инструмент, с помощью которого ваше поколение должно прийти к реализации своих целей, - начал свою речь на мероприятии Гендиректор “Росатома” Алексей Лихачев.

TeenPower-пространство, пространство юных, творческих, активных людей. Автор фото: Анжела ЛЕКОМЦЕВА

Сами создатели стенда поблагодарили компанию в целом и своих кураторов в частности за предоставленную возможность.

- Когда вы поручили нам разработку стенда к Чемпионату WorldSkills, вы дали нам силу участия. Когда мы впервые взялись за работу, в нас проснулась сила творчества, и у нас появилась тысяча идей. У многих из подростков, создающих TeenPower, благодаря этому проекту и вашей вере в нас впервые появилась сила слова в профессиональной среде, - признались они.

Помимо Лихачева на открытии пространства присутствовали Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава Росатома отметил, что в Казани 55 специалистов и экспертов из атомной отрасли принимают участие в соревнованиях основного зачета, юниорском WorldSkills Junior и Future Skills, это самая представительная делегация среди всех промышленных компаний России.

- Мы много лет сотрудничаем с движением WorldSkills в России. Могу скромно сказать, что из четырех последних национальных чемпионатов мы все четыре выиграли, - заметил он.

Надежду на то, что усилия участников чемпионата рабочих профессий от “Росатома” увенчаются успехом, после выразила Татьяна Голикова.

22 августа, в международном выставочном центре “Казань Экспо” состоялось открытие пространства TeenPower. Автор фото: Анжела ЛЕКОМЦЕВА

- Мне очень хочется, чтобы усилия национального стратегического партнера чемпионата WorldSkills “Росатома”, который представлен на сегодняшней площадке увенчались успехом. Мы говорим об атомной энергии, когда говорим о “Росатоме”, а сегодня мы говорим о человеческой энергии. И мы хотим, чтобы эта энергия передалась всем, - призналась она.

Рустам Минниханов также пожелал ребятам удачи и отметил тот динамизм и активность, которые они и другие участники приносят чемпионату.

- Самое высокотехнологичное производство появляется в республике совместно с Росатомом. Когда мы оформляли заявку и шли к победе, чтобы Россия получила право проведения WorldSkills 2019, нас поддержал Росатом. В рамках подготовки чемпионата - конечно, Росатом. Я хотел бы поприветствовать участников Future Skills и отметить их активность и то, что они принесли сюда некий динамизм”.

Позднее у стенда побывал и Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пожелал подросткам максимальных успехов, отметив, что они представляют страну и строят свое будущее.

Отметим, что Госкорпорация «Росатом» выступает Национальным стратегическим партнером 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.