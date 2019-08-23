Метры перемен

На бизнес-завтрак собрались эксперты, строители, банковские аналитики «ДОМ.РФ». Но главное - стажеры. Никогда не видел столько молодых фанатов финансовой деятельности в одном месте!

Заявленная тема - «Инновации на рынке жилищного строительства». Но от нее отошли довольно быстро, и разговор пошел о насущном. А именно: с 1 июля в стране заработала новая схема финансирования строительства. Теперь заказчики договариваются не на прямую с застройщиком, а с банком. Банк подыскивает исполнителя, ведет с ним переговоры, а после приема сдаточных работ выплачивает деньги. Так что со временем митингов обманутых дольщиков станет гораздо меньше. Но пока новая форма приживается, во всех звеньях цепи возникли определенные проблемы.

Слово специалистам.

Андрей БАХМУТОВ - руководитель подразделения корпоративных продуктов проектного финансирования в Банке «ДОМ.РФ».

- Сейчас мы переживаем переходный процесс. До 1 июля основным источником финансирования были средства граждан. Рынок строительства - это примерно 5,8 трлн рублей в год. Из них средства частников - 4,5 трлн.

Но теперь схема «дольщик - застройщик» ушла. И это правильно: в большинстве случаев деятельность строителей была непрозрачной. Зачастую она напоминала финансовые пирамиды. От этого в России страдали 203 тысячи семей. По данным «ДОМ.РФ» ущерб составлял 3,5 млрд рублей. Сейчас началась эпоха адресного финансирования. Хорошо и дольщику, и застройщику - он уже не так зависит от спроса.

Для банков это новые финансовые возможности и кратное увеличение портфелей. По нашим подсчетам, банковский оборот в строительном секторе увеличится с 800 млрд рублей до 7,2 трлн.

Что же до темы сегодняшней дискуссии - инноваций, - то сейчас в нашем банке работает электронная система общения с застройщиком. Любой из них может завести личный кабинет, где урегулирует все вопросы очень быстро, точно, почти автоматически. Результат проявился сразу: например, первичный анализ банком проекта сократился с трех месяцев до 20 дней.

Максим ГРИЦКЕВИЧ - управляющий директор АО «ДОМ.РФ».

- Сейчас одна из главных задач банков - просчет рисков. Их, рисков, много - колебания стоимости квадратного метра, рост или падение доходов населения, привлекательность места строительства, новые законы… Нам пришлось собирать огромное количество данных и просчитывать тысячи сценариев. На стоимость может повлиять буквально все - от недавно открывшегося детского садика в районе новостройки до появления там промышленного предприятия. Отдельно рассчитываются риски строительной компании…

Но тут мы столкнулись с крайним дефицитом статистических данных. Последние найденные нами исследования - от 2012 года, но и они крайне не точны. Так что приходится копить базы самим. Пока цифры не особо радуют: 13% компаний у нас банкротятся, 21% задерживают сдачу объектов более, чем на четыре квартала.

Тем не менее, сейчас рискованными считаются 2,5-5 процентов компаний. Это значит, что строительство - вполне банковский продукт, им можно заниматься. Если же говорить о закладывании рисков в смету проекта, то у нас этот сектор находится в пределах процента от стоимости.

Стажеры подразделений АО "ДОМ.РФ". Фото: ДОМ.РФ.

Олег ШИБАНОВ - профессор, директор Финансового центра Сколково-РЭШ:

- Сегодня строительная отрасль влияет на макроэкономику и ВВП России как нигде в мире. Она прямо или косвенно затрагивает почти все отрасли экономики.

Надо четко понимать: строительство - это долгосрочные доходы. Недвижимость - актив, а не пассив, она куда доходнее, чем акции. Особенно если учесть, что в России в статусе владельцев недвижимости 80-85 процентов населения. Например, в США - 60-65 процентов. К тому же у нас спрос куда выше.

Так что могу утверждать: строительство у нас еще долго будет отраслью, куда нужно вкладывать деньги, где можно быстро сделать карьеру.

Егор КАРЧЕНКОВ - руководитель офиса организованного развития группы строительных компаний ПИК:

- Я тут единственный строитель, и могу сказать: нам тоже приходится учиться работать заново. После появления новых условий, с рынка уходит огромное количество застройщиков. Причины разные: одни не могут обосновать банку свои проекты, есть и те, кто изначально зарабатывал на мошеннических схемах. Закон только начал работать, поэтому этот процесс еще ждет своих аналитиков.

Слово главному участнику собрания

Кетингер Анна - стажёр в проектном офисе головного отдела «ДОМ.РФ»:

- Я работаю в команде из восьми человек. Мы занимаемся стратегией, финансовым моделированием, анализом рынка. Возможно, это не то, о чем я мечтала с детства, но так сложилась моя сфера интересов. Поспособствовало и образование: программа двух дипломов - ВШЭ и Лондонского университета экономики и финансов. Сейчас учусь в мадридской бизнес-школе финансовому моделированию и анализам рынка.

Сейчас перед нашей группой стоят большие задачи и проекты. Есть где поработать, есть где применить мои идеи и знания. Главное - работа не монотонная. Это такой драйв! В команде каждый уникален, у каждого большой опыт. У них очень острый ум. Звезды своего дела - есть чему поучиться.

Работа идет по нескольким проектам сразу. Мозг всегда в работе - в брейншторминге, аналитике. Это так заряжает! Такой адреналин… Эти проекты живут вместе с нами. И я благодарна руководителю за то, что он позволяет мне работать на всех направлениях.