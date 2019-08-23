Никита Михалков провел двухчасовой мастер-класс в Крыму со сломанной ногой

Уже не в первый раз 73-летнего Никиту Михалкова подводит здоровье. К сожалению, в последнее время на публике режиссер все чаще появляется на костылях — таким его видели в апреле на пресс-конференции Московского кинофестиваля, и сегодня — на двухчасовом мастер-классе в Крыму. Здесь проходит первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт», в котором участвуют молодые деятели культуры.

На сцену Никита Сергеевич поднялся при помощи костылей, а следующие два часа провел, сидя в кресле.

- Я к вам вообще-то с переломом приехал, - объяснил мэтр будущим актерам и режиссерам, чем сорвал овацию в зале.

Этот перелом — последствия старой травмы. Прошлой осенью режиссер перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Когда-то давно он травмировал ногу, и с годами чувствовал себя все хуже. Однако, долгожданная операция лишь ненадолго принесла облегчение: выяснилось, что артисту занесли инфекцию, к тому же в кости образовалась трещина. В общей сложности меньше, чем за год, режиссер перенес семь операций, провел под наркозом 39 (!) часов.

- Сейчас заново учусь ходить, - признался участникам «Тавриды» Никита Сергеевич, добавив, что врачи отговаривали его от этой поездки в Крым.

Также из-за травмы пришлось перенести съемки давно уже анонсированной ленты «Шоколадный револьвер». По словам режиссера, к этой работе он приступит только после новогодних праздников.