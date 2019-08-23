2019-08-23T18:24:45+03:00
Общество

Отцы и сыновья из приемных семей сыграли в футбол на турнире в Москве

Среди участников благотворительного турнира фонда "Арифметика добра" была и команда ИД "Комсомольская правда"
Ольга БОРСКАЯ
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Одна из целей турнира - привлечь внимание к проблеме помощи приемным родителям. Фото: фонд "Арифметика добра"Одна из целей турнира - привлечь внимание к проблеме помощи приемным родителям. Фото: фонд "Арифметика добра"
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Что еще может так объединить папу и сына, как футбол? Особенно такие мгновения единения важны для семей, которые нашли друг друга лишь недавно. Футбольный турнир в поддержку приемных семей прошел в минувшие выходные в Москве. Провел его благотворительный фонд "Арифметика добра", который помогает сиротам из детских домов найти свой путь в жизни и поддерживает приемные семьи.

Турнир прошел уже во второй раз. В этом году в нем принимали участие девять команд, за одну из которых играли папы и ребята из приемных семей. А в еще одной команде выступали сотрудники Издательского дома "Комсомольская правда".

В турнире приняли участие девять команд Фото: фонд "Арифметика добра"

В турнире приняли участие девять команд Фото: фонд "Арифметика добра"

- Все мы, взрослые, понимаем, что для ребенка-сироты быть счастливым значит расти и воспитываться в семье. Попадая в семью, ребенок приносит с собой рюкзачок не с любимыми игрушками, одеждой, а пережитое предательство, обиду на мир, страхи. Чтобы наполнить его рюкзак любовью, спокойствием, верой в себя, желаем развиваться, приемная семья ходить на регулярные консультации к психологам, тренингам. Счастье, искренняя улыбка приходить не в день, когда он переступает порог нового дома, а с течением времени. Это большой труд приемных родителей и специалистов фонда. Благодаря таким мероприятиям мы хотим обратить внимание системную поддержку приемных родителей, - говорит Директор отдела развития и привлечения средств фонда "Арифметика добра" Анастасия Ложкина.

Средства, собранные благодаря турниру, помогут обеспечить работу психологов с приемными семьями. Ведь помощь специалистов нужна и важна при адаптации ребенка в новой семье. Благодаря участникам турнира, 20 семей в течение месяца будут получать поддержку семейных, подростковых психологов.

Команда ИД "Комсомольская правда" Фото: фонд "Арифметика добра"

Команда ИД "Комсомольская правда" Фото: фонд "Арифметика добра"

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

При поддержке фонда "Арифметика добра" только за первое полугодие-2019:

- 26 детей нашли семью

- 586 подростков подготовились к экзаменам с репетитором по программе "Шанс"

- 71 ребенок-сирота обрел взрослого наставника

- 1516 семей участвуют в Клубе приемных родителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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