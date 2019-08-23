Сын Верника вытер нос пятитысячной купюрой и привел публику в бешенство

Сын Игоря Верника взбесил пользователей соцсети своим неоднозначным поступком. Григорий Верник разместил в своем блоге фотографию, на которой он вытирает нос пятитысячной купюрой.

Когда хейтеры обрушили на отпрыска знаменитой фамилии свой гнев, молодой человек скандальный снимок удалил. Но Интернет, как говорится, помнит все.

Тут как тут оказался Андрей Разин, который вообще частенько комментирует то, что происходит в российском шоу-бизнесе, хотя его никто не спрашивает. На этот раз он разразился гневной отповедью в адрес 19-летнего начинающего актера.

razin_andrei_lm Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", - сказал как отрезал продюсер группы "Ласковый май".

При этом он разместил в блоге коллаж из снимков, на которых изображены Григорий и его звездный папа Игорь Верник, а также фото молодого человека, вытирающего нос пятитысячной купюрой. Вполне ожидаемо, под снимком интернет-активисты оставляют нелицеприятные комментарии в адрес Верника-младшего.

Пользователи пишут, что, мол, он такой-сякой портит деньги чисто ради забавы. То, что это, по всей видимости, кадры из будущего фильма или сериала, а купюра явно ненастоящая, фолловеров интересует мало мало.