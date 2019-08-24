Чем Украина расплатилась за 28 лет независимости

24 августа 1991 года, спустя всего трое суток после провала ГКЧП, власти Украины поспешили провозгласить Акт о независимости.

Чего добились украинцы? А давайте посмотрим.

БЫЛИ КРУЧЕ ФРАНЦИИ...

Сложно сказать, было ли в истории нашей планеты еще одно государство, стартовавшее в свою независимость с таких уникальных тепличных позиций? Обычно независимость получали страны, опустошенные гражданскими войнами. Но, для Украины было сделано исключение. Новоиспеченная держава не имела даже госдолга - все взяла на себя Россия, которая, кстати, так и не дождалась благодарности.

Украина имела все. Магистр внешней политики и правовед Ольга Сухаревская сравнила УССР и Францию - они очень похожи по численности населения и территории. Но, по данным 1989 года, Советская Украина добывала угля в 12 раз больше (на душу населения) и вообще была по угледобыче на 1-м месте в Европе. Стали выплавлялось тоже в 3 раза больше, чем во Франции, и опять это 1-е место в Европе. По производству тракторов обгоняла Францию в 6 раз! Украина делала (кто бы мог сегодня подумать!) самолеты, космические ракеты и авианосцы. А отставала Украина от той же Франции лишь в производстве синтетического волокна, мяса и зерна. Но это было поправимо. С такими-то черноземами!

С 1991 года, как говорили тогда на площадях Киева и даже в украинской Раде, «наконец-то перестали кормить москалей». Огромные климатически комфортные территории, населенные образованными людьми (не умеющих читать в СССР не было), гиганты промышленности, а рядом с ними - источники энергоресурсов - 4 АЭС, 15 ГЭС, гигантские залежи угля… Живи и радуйся.

Не тут-то было.

Потери Незалежной.

…А СТАЛИ САМЫМИ БЕДНЫМИ И КОРРУМПИРОВАННЫМИ

Украина за 28 лет своей незалежности умудрилась загнать себя натурально под мировую шконку, где сидят страны, зависящие только от «видов на урожай» и «милости соседей».

Сначала поумирали гиганты - Южмаш, «Антонов», Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный и автосборочный, Львовсельмаш, Днепровагонмаш… Все перечислять долго. Полностью исчезли космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение, станкостроение и автомобилестроение. Пять отраслей!

Сначала поумирали гиганты - Южмаш, «Антонов», Азовмаш, Николаевский судостроительный. Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Из страны стали разбегаться люди - в Россию, Европу, США и Канаду. В итоге население сократилось с 52 миллионов при СССР до официальных 42 (это Украина продолжает считать людей вместе с Крымом и Донбассом, хотя их у нее уже нет, и с уехавшими за границу гастарбайтерами), а реально осталось около 28 - 30 миллионов!

Началась чехарда «цветных революций», а точнее, госпереворотов. Это идеальное время для дельцов, перекраивающих советское наследство, Украина оказалась в рейтинге самых коррумпированных государств мира - между Мали и Габоном - на 120-м месте (из 180).

Экспорт сельхозпродукции сравнялся по объемам с экспортом металлургии. Эти отрасли еще дают стране хоть какую-то валютную выручку. Но не спасают. Украина возглавила рейтинг самых бедных стран Европы.

Из страны стали разбегаться людиФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И как вишенка на киевском торте, заявление нового украинского президента Владимира Зеленского о том, что с 2020 года начнется продажа земель сельхозназначения. Последнее, что в стране еще не раздербанено. Черноземов на Украине много - 32,5 миллиона гектаров. На век Зеленского хватит. А что будет дальше, никто не загадывает. Потому что и так все ясно.